https://sputnikarabic.ae/20231009/كتائب-القسام-تدمر-الآليات-وأنظمة-المراقبة-الإسرائيلية-فيديو--1081823476.html
"كتائب القسام" تدمر آليات وأنظمة مراقبة إسرائيلية... فيديو
"كتائب القسام" تدمر آليات وأنظمة مراقبة إسرائيلية... فيديو
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لتدمير آليات عسكرية إسرائيلية، على يد عناصر تابعة لـ"كتائب القسام"، في إطار عملية "طوفان الأقصى". 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T11:53+0000
2023-10-09T11:53+0000
2023-10-09T11:53+0000
رصد عسكري
أخبار فلسطين اليوم
اسرائيل
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وتظهر المشاهد لحظة استهداف عناصر "كتائب القسام" للآليات العسكرية وأنظمة المراقبة الإسرائيلية وتدميرها.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات، وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
رصد عسكري, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
"كتائب القسام" تدمر آليات وأنظمة مراقبة إسرائيلية... فيديو
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تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لتدمير آليات عسكرية إسرائيلية، على يد عناصر تابعة لـ"كتائب القسام"، في إطار عملية "طوفان الأقصى".
وتظهر المشاهد لحظة استهداف عناصر "كتائب القسام" للآليات العسكرية وأنظمة المراقبة الإسرائيلية وتدميرها.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات، وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.