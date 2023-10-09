عربي
اليوم الثالث لـ"طوفان الأقصى"... تغطية مباشرة للأحداث... صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231009/كتائب-القسام-تدمر-الآليات-وأنظمة-المراقبة-الإسرائيلية-فيديو--1081823476.html
"كتائب القسام" تدمر آليات وأنظمة مراقبة إسرائيلية... فيديو
"كتائب القسام" تدمر آليات وأنظمة مراقبة إسرائيلية... فيديو
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لتدمير آليات عسكرية إسرائيلية، على يد عناصر تابعة لـ"كتائب القسام"، في إطار عملية "طوفان الأقصى". 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T11:53+0000
2023-10-09T11:53+0000
رصد عسكري
أخبار فلسطين اليوم
اسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081819213_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d8cde0a96a2b29fed65d0e601b1c57c1.jpg
وتظهر المشاهد لحظة استهداف عناصر "كتائب القسام" للآليات العسكرية وأنظمة المراقبة الإسرائيلية وتدميرها.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات، وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081819213_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_ec42505ecfce9b1ff9f361a96d2455f8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
رصد عسكري, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل

"كتائب القسام" تدمر آليات وأنظمة مراقبة إسرائيلية... فيديو

11:53 GMT 09.10.2023
© AP Photo / Hassan Eslaiahالوضع في خانيونس، حدود قطاع غزة
الوضع في خانيونس، حدود قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Hassan Eslaiah
تابعنا عبرTelegramNabd
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لتدمير آليات عسكرية إسرائيلية، على يد عناصر تابعة لـ"كتائب القسام"، في إطار عملية "طوفان الأقصى".
وتظهر المشاهد لحظة استهداف عناصر "كتائب القسام" للآليات العسكرية وأنظمة المراقبة الإسرائيلية وتدميرها.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات، وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربياليوم الثالث لـ"طوفان الأقصى"... تغطية مباشرة للأحداث... صور وفيديو09:46 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала