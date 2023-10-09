https://sputnikarabic.ae/20231009/كتائب-القسام-تعلن-إطلاق-صواريخ-باتجاه-مدينة-القدس-1081834169.html

"كتائب القسام" تعلن إطلاق صواريخ باتجاه مدينة القدس

"كتائب القسام" تعلن إطلاق صواريخ باتجاه مدينة القدس

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بأنها أطلقت صواريخ باتجاه مدينة القدس. 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T14:36+0000

2023-10-09T14:36+0000

2023-10-09T14:36+0000

أخبار فلسطين اليوم

اسرائيل

طوفان الأقصى

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وقالت "كتائب القسام" في بيان: "ردا على الاعتداءات على المباني السكنية، أطلقت كتائب القسام وابلا من الصواريخ باتجاه مدينة القدس المحتلة".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات، وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231009/رصد-رتل-من-الآليات-العسكرية-الإسرائيلية-على-بعد-10-كلم-شمال-الحدود-مع-غزة-1081833544.html

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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, طوفان الأقصى