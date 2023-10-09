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https://sputnikarabic.ae/20231009/كتائب-القسام-تعلن-إطلاق-صواريخ-باتجاه-مدينة-القدس-1081834169.html
"كتائب القسام" تعلن إطلاق صواريخ باتجاه مدينة القدس
"كتائب القسام" تعلن إطلاق صواريخ باتجاه مدينة القدس
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بأنها أطلقت صواريخ باتجاه مدينة القدس. 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T14:36+0000
2023-10-09T14:36+0000
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وقالت "كتائب القسام" في بيان: "ردا على الاعتداءات على المباني السكنية، أطلقت كتائب القسام وابلا من الصواريخ باتجاه مدينة القدس المحتلة".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات، وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
https://sputnikarabic.ae/20231009/رصد-رتل-من-الآليات-العسكرية-الإسرائيلية-على-بعد-10-كلم-شمال-الحدود-مع-غزة-1081833544.html
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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, طوفان الأقصى

"كتائب القسام" تعلن إطلاق صواريخ باتجاه مدينة القدس

14:36 GMT 09.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbairإطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل
إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
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أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بأنها أطلقت صواريخ باتجاه مدينة القدس.
وقالت "كتائب القسام" في بيان: "ردا على الاعتداءات على المباني السكنية، أطلقت كتائب القسام وابلا من الصواريخ باتجاه مدينة القدس المحتلة".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
دبابة ميركافا الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
رصد رتل من الآليات العسكرية الإسرائيلية على بعد 10 كلم شمال الحدود مع غزة
14:27 GMT
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات، وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
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Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربياليوم الثالث لـ"طوفان الأقصى"... تغطية مباشرة للأحداث... صور وفيديو12:57 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:59 GMT
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