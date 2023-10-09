https://sputnikarabic.ae/20231009/محافظ-شمال-سيناء-لـ-سبوتنيك-معبر-رفح-سيكون-مفتوحا-لاستقبال-الجرحى-الفلسطينيين-إذا-لزم-الأمر-1081834962.html

محافظ شمال سيناء لـ "سبوتنيك": معبر رفح سيكون مفتوحا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين إذا لزم الأمر

محافظ شمال سيناء لـ "سبوتنيك": معبر رفح سيكون مفتوحا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين إذا لزم الأمر

أكد محافظ شمال سيناء، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، أن فتح مصر لمعبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية، سيكون متاحا إذا ما استدعى الأمر لاستقبال الجرحى... 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T15:20+0000

2023-10-09T15:20+0000

2023-10-09T15:20+0000

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القاهرة - سبوتنيك. ولفت شوشة، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، إلى أن تقديم بلاده للمساعدات الإنسانية والطبية للجانب الفلسطيني، واجب وعمل إنساني، يأتي في ظل دور الدولة المصرية وواجبها تجاه فلسطين.وقال محافظ شمال سيناء، إن "معبر رفح سيكون مفتوحا لاستقبال الجرحى والمصابين من الجانب الفلسطيني، إذا ما استدعى الأمر، وهذا نابع من دورها وواجبها تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق".ونوه إلى "دخول مساعدات طبية وأدوية إلى الجانب الفلسطيني عبر مصر"، مؤكدا أنه "وجه كافة المديريات باتخاذ الجاهزية لأي أزمات قد تحدث بسبب الأحداث الجارية في قطاع غزة".ويوم السبت الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة "حماس"، عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، وقالت إن الهدف منها هو وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، وقالت إن آلاف الصواريخ استهدفت، ما قالت إنه "مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية".وذكرت حماس أن عناصرها قامت بعمليات تسلل إلى مناطق المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة عبر عدة محاور، وتمكنوا من أسر أعداد غير معروفة من الإسرائيليين ونقلهم إلى قطاع غزة، وفي اليوم التالي، الأحد الـ8 من أكتوبر الجاري، صادق المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت) رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، التي شملت غارات جوية على قطاع غزة واشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات، وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وصلت إلى 560 والمصابين إلى 2900 مصاب، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حصيلة الهجمات التي نفذتها حماس ارتفعت إلى 800 قتيل و2400 جريح من الإسرائيليين.

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم