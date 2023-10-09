https://sputnikarabic.ae/20231009/محلل-في-الاستخبارات-الأمريكية-واشنطن-لم-تحاول-حل-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1081837309.html

محلل في الاستخبارات الأمريكية: واشنطن لم تحاول حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

محلل في الاستخبارات الأمريكية: واشنطن لم تحاول حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

صرح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فيليب جيرالدي، بأن أمريكا لم تقم بمحاولات فعالة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واقتصرت فقط على تقديم... 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T16:35+0000

2023-10-09T16:35+0000

2023-10-09T16:35+0000

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وقال جيرالدي لوكالة "سبوتنيك": "لم تظهر واشنطن أي قدرة على التعامل حتى مع الأزمات البسيطة، سواء في الكونغرس أو في البيت الأبيض. وردا على هذه المشكلة، تم تخصيص المزيد والمزيد من الأموال والأسلحة، وأظن أن الحزب الجمهوري سينضم الآن إلى هذه العملية لأنها تتعلق بإسرائيل".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات عنيفة على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات، وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231009/جامعة-الدول-العربية-تعقد-اجتماعا-طارئا-الأربعاء-المقبل-لبحث-التصعيد-في-قطاع-غزة-1081836136.html

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