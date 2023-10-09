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https://sputnikarabic.ae/20231009/مستشار-لدى-البنتاغون-أوكرانيا-تنهار-ويمكن-وصفها-بـالدولة-الفاشلة-1081835439.html
مستشار لدى البنتاغون: أوكرانيا تنهار ويمكن وصفها بـ"الدولة الفاشلة"
مستشار لدى البنتاغون: أوكرانيا تنهار ويمكن وصفها بـ"الدولة الفاشلة"
صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن روسيا ستحرر خاركوف وأوديسا، ولن تتمكن أمريكا من فعل أي شيء حيال ذلك، واصفا أوكرانيا بأنها... 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T15:43+0000
2023-10-09T15:43+0000
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وقال ماكغريغور في قناة "Godfrey Bloom" على موقع "يوتيوب": "سيأخذ الروس كل ما يخصهم تاريخيا، ولن نتمكن من فعل أي شيء حيال ذلك".وتابع ماكغريغور أن القوات الأوكرانية فقدت بالفعل عددًا هائلاً من الأفراد العسكريين. ووفقا لتقديراته، لم يعد ما بين 450 إلى 500 ألف أوكراني من الجبهة.وأشار ماكغريغور إلى أن بعض المناطق التي كانت جزءًا من نوفوروسيا منذ عهد كاترين الثانية الكبرى قد تم تحريرها بالفعل. وأن هذا حدث بسبب حقيقة أن الغرب أعلن الحرب بالفعل على موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20231009/رئيس-الأركان-الأمريكي-السابق-يحذر-من-صدام-عسكري-قريب-مع-موسكو-1081833679.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

مستشار لدى البنتاغون: أوكرانيا تنهار ويمكن وصفها بـ"الدولة الفاشلة"

15:43 GMT 09.10.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن روسيا ستحرر خاركوف وأوديسا، ولن تتمكن أمريكا من فعل أي شيء حيال ذلك، واصفا أوكرانيا بأنها "دولة فاشلة".
وقال ماكغريغور في قناة "Godfrey Bloom" على موقع "يوتيوب": "سيأخذ الروس كل ما يخصهم تاريخيا، ولن نتمكن من فعل أي شيء حيال ذلك".

ولفت إلى أنه كان من الواضح منذ البداية أن موسكو ستسيطر على مدينتين روسيتين تاريخياً.

وتابع ماكغريغور أن القوات الأوكرانية فقدت بالفعل عددًا هائلاً من الأفراد العسكريين. ووفقا لتقديراته، لم يعد ما بين 450 إلى 500 ألف أوكراني من الجبهة.
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14:24 GMT

وبيّن ماكغريغور أن أمريكا فقدت عددًا أقل بكثير من الأشخاص في الحرب العالمية الثانية. ويشير هذا إلى أن أوكرانيا تنهار كدولة؛ ويمكن وصف وضعها الحالي بمصطلح الدولة الفاشلة.

وأشار ماكغريغور إلى أن بعض المناطق التي كانت جزءًا من نوفوروسيا منذ عهد كاترين الثانية الكبرى قد تم تحريرها بالفعل. وأن هذا حدث بسبب حقيقة أن الغرب أعلن الحرب بالفعل على موسكو.
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