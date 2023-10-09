https://sputnikarabic.ae/20231009/مصدر-في-حركة-حماس-قطر-تتوسط-لإجراء-صفقة-تبادل-أسرى-عاجلة-مع-إسرائيل-1081809449.html
مصدر في حركة "حماس": قطر تتوسط لإجراء صفقة تبادل أسرى عاجلة مع إسرائيل
مصدر في حركة "حماس": قطر تتوسط لإجراء صفقة تبادل أسرى عاجلة مع إسرائيل
كشف مصدر في حركة "حماس"، عن وساطة تقودها دولة قطر، لإجراء صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل. 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T07:00+0000
2023-10-09T07:00+0000
2023-10-09T07:09+0000
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وقال المصدر: "الدوحة تسعى بدعم أمريكي إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن النساء الإسرائيليات، اللاتي تأسرهن "حماس" مقابل الأسيرات الفلسطينيات في سجون إسرائيل".وتابع المصدر لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية، طالبا عدم الكشف عن هويته، أن قياديا في "حماس" أبلغ دولة قطر عدم ممانعة الحركة إجراء الصفقة على أن تضمن الإفراج عن جميع الأسيرات الفلسطينيات البالغ عددهن 36 أسيرة من سجون إسرائيل، بحسب قوله.ولم يصدر أي بيان رسمي من قطر، بشأن هذه المعلومات حتى الآن.وفي وقت سابق، أفاد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، بأن أكثر من 100 إسرائيلي، بينهم مسؤولون عسكريون رفيعو المستوى، تم أسرهم ونقلهم إلى قطاع غزة.ويوم أمس الأحد، قال المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، لـ"سبوتنيك"، إن "المفاوضات بشأن الجنود الإسرائيليين الأسرى ستجري بعد انتهاء عملية "طوفان الأقصى".وصباح يوم السبت الماضي، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة، إلى المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية.
https://sputnikarabic.ae/20231008/الجهاد-الإسلامي-تكشف-عدد-الأسرى-الإسرائيليين-لديها-منذ-بدء-طوفان-الأقصى-1081804009.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم العربي
مصدر في حركة "حماس": قطر تتوسط لإجراء صفقة تبادل أسرى عاجلة مع إسرائيل
07:00 GMT 09.10.2023 (تم التحديث: 07:09 GMT 09.10.2023) تابعنا عبر
كشف مصدر في حركة "حماس"، عن وساطة تقودها دولة قطر، لإجراء صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.
وقال المصدر: "الدوحة تسعى بدعم أمريكي إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن النساء الإسرائيليات، اللاتي تأسرهن "حماس" مقابل الأسيرات الفلسطينيات في سجون إسرائيل".
وتابع المصدر لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية، طالبا عدم الكشف عن هويته، أن قياديا في "حماس" أبلغ دولة قطر عدم ممانعة الحركة إجراء الصفقة على أن تضمن الإفراج عن جميع الأسيرات الفلسطينيات البالغ عددهن 36 أسيرة من سجون إسرائيل، بحسب قوله.
ولم يصدر أي بيان رسمي من قطر، بشأن هذه المعلومات حتى الآن.
وفي وقت سابق، أفاد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، بأن أكثر من 100 إسرائيلي، بينهم مسؤولون عسكريون رفيعو المستوى، تم أسرهم ونقلهم إلى قطاع غزة.
ويوم أمس الأحد، قال المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، لـ"سبوتنيك"، إن "المفاوضات بشأن الجنود الإسرائيليين
الأسرى ستجري بعد انتهاء عملية "طوفان الأقصى".
وصباح يوم السبت الماضي، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة، إلى المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية.