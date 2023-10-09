https://sputnikarabic.ae/20231009/نتنياهو-الرد-العسكري-الإسرائيلي-على-حماس-سيغير-الشرق-الأوسط-1081827926.html
نتنياهو: الرد العسكري الإسرائيلي على حماس سيغير الشرق الأوسط
نتنياهو: الرد العسكري الإسرائيلي على حماس سيغير الشرق الأوسط
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، محادثات مع قادة المناطق الجنوبية من البلاد، وأخبرهم أن الرد العسكري على حركة "حماس" في قطاع غزة من... 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T13:10+0000
2023-10-09T13:10+0000
2023-10-09T13:10+0000
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اسرائيل
طوفان الأقصى
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وقال نتنياهو في كلمته التي نشرها مكتبه: "الدولة (إسرائيل) ستحرك كل حجر لمساعدتكم جميعا. أطلب منكم الوقوف بثبات لأننا سنغير الشرق الأوسط".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات، وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
https://sputnikarabic.ae/20231009/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يعلن-فرض-حصار-كامل-على-قطاع-غزة-1081820481.html
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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, طوفان الأقصى
نتنياهو: الرد العسكري الإسرائيلي على حماس سيغير الشرق الأوسط
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أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، محادثات مع قادة المناطق الجنوبية من البلاد، وأخبرهم أن الرد العسكري على حركة "حماس" في قطاع غزة من شأنه أن "يغير وجه الشرق الأوسط".
وقال نتنياهو في كلمته التي نشرها مكتبه: "الدولة (إسرائيل) ستحرك كل حجر لمساعدتكم جميعا. أطلب منكم الوقوف بثبات لأننا سنغير الشرق الأوسط".
وأشار نتنياهو إلى أن الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في مراحلها الأولى، وأن الأيام الصعبة لم تمر بعد.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات، وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.