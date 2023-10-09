https://sputnikarabic.ae/20231009/نتنياهو-يدعو-إلى-تشكيل-حكومة-طوارئ-ويتوعد-بتحويل-كل-مكان-تعمل-منه-حماس-إلى-خراب-1081840450.html

نتنياهو يدعو إلى تشكيل حكومة طوارئ ويتوعد بتحويل كل مكان تعمل منه "حماس" إلى خراب

نتنياهو يدعو إلى تشكيل حكومة طوارئ ويتوعد بتحويل كل مكان تعمل منه "حماس" إلى خراب

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، قادة المعارضة لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، مؤكدا أن بلاده تواجه حربا ضد "حماس". 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T19:18+0000

2023-10-09T19:18+0000

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وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة، إن بلاده "تريد تأمين دعم دولي حتى تتحرك بهامش حرية كبيير"، متعهدا بـ"تحويل كل مكان تعمل منه حماس إلى خراب".وأضاف: "عدد من المسلحين لا يزالون في مناطقنا ونعمل على تصفيتهم، كما نعمل على تحصين حدودنا مع لبنان والضفة الغربية"، متابعا: "ما سنفعله بأعدائنا سيتردد صداه لأجيال".وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "تل أبيب أمامها أيام قاسية ومصرون على الانتصار"، مؤكدا "عمل كل شيء من أجل المخطوفين والمفقودين".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231009/حزب-الله-يعلن-مقتل-3-من-عناصره-نتيجة-عدوان-إسرائيلي-على-جنوبي-لبنان-1081838807.html

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