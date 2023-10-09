https://sputnikarabic.ae/20231009/واشنطن-تحرك-سفنها-الحربية-نحو-الشرق-الأوسط-هل-تسعى-لإشعال-المنطقة-بتوجيه-ضربة-إلى-إيران-1081825580.html
واشنطن تحرك سفنها الحربية نحو الشرق الأوسط... هل تسعى لإشعال المنطقة بتوجيه ضربة إلى إيران؟
واشنطن تحرك سفنها الحربية نحو الشرق الأوسط... هل تسعى لإشعال المنطقة بتوجيه ضربة إلى إيران؟
طرح تحريك المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "جيرالد آر. فورد" باتجاه شرق البحر الأبيض المتوسط، لتكون جاهزة لمساعدة إسرائيل، تساؤلات عدة بشأن الأهداف المحتملة... 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T12:29+0000
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وفي وقت سابق قال مراسل "RT" إن السفينة "يو إس إس جيرالد آر. فورد" سيرافقها ما يقرب من 5000 من عناصر البحرية الأمريكية وطائرات مقاتلة وطرادات ومدمرات.وأفاد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في بيان أمس الأحد، أن أمريكا ستنقل مجموعة حاملة طائرات هجومية إلى قرب إسرائيل، وتضم حاملة الطائرات "فورد" والسفن التي تدعمها.وأضاف أوستن أن أمريكا ستقدم ذخائر لإسرائيل، وأن مساعدتها الأمنية ستبدأ في التحرك مباشرة.وتعليقا على الأهداف من الخطوة، قال الخبير العسكري اللبناني، الدكتور العميد عادل مشموشي، إن "تحريك السفن الأمريكية باتجاه الشرق الأوسط يحمل العديد من الرسائل".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "الجانب الأمريكي يوجه رسالة للأطراف والفصائل الأخرى بإمكانية التدخل، حال انخراطها في المشهد إلى جانب "كتائب القسام".ويرى أن "الهدف الأكثر خطورة من تحريك السفن الأمريكية، يتمثل في توجيه ضربة خاطفة لإيران، واستهداف المفاعل النووي، وهو مطلب إسرائيلي منذ فترة طويلة".وتابع: "هناك مطالب لممارسة الدول العربية وفي مقدمتها مصر المزيد من الضغط على الجانب الأوروبي والإدارة الأمريكية للحد من التصعيد الحاصل، لما يترتب عليه من مخاطر شاملة بالمنطقة".وفي وقت سابق، أفادت صحيفة أمريكية نقلا عن مصادر، بأن السلطات الإسرائيلية طلبت من أمريكا، تجديد ترسانتها من الصواريخ الاعتراضية لنظام "القبة الحديدية" للدفاع الصاروخي وذخائر أخرى.وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر: "قدّم المسؤولون الإسرائيليون عدة طلبات محددة إلى واشنطن... بما في ذلك تجديد صواريخ "القبة الحديدية" الاعتراضية، والقنابل ذات القطر الصغير، وذخيرة المدافع الرشاشة".وتابعت: "وطالبت إسرائيل بزيادة التعاون في تبادل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالنشاط العسكري المحتمل في جنوب لبنان".وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن تدرس الطلبات الإسرائيلية للحصول على مساعدة عسكرية للعملية في قطاع غزة، بحسب قوله.
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https://sputnikarabic.ae/20231009/إسرائيل-تطلب-من-أمريكا-تزويدها-بصواريخ-القبة-الحديدية-1081808543.html
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حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
واشنطن تحرك سفنها الحربية نحو الشرق الأوسط... هل تسعى لإشعال المنطقة بتوجيه ضربة إلى إيران؟
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طرح تحريك المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "جيرالد آر. فورد" باتجاه شرق البحر الأبيض المتوسط، لتكون جاهزة لمساعدة إسرائيل، تساؤلات عدة بشأن الأهداف المحتملة من تلك الخطوة.
وفي وقت سابق قال مراسل "RT" إن السفينة "يو إس إس جيرالد آر. فورد"
سيرافقها ما يقرب من 5000 من عناصر البحرية الأمريكية وطائرات مقاتلة وطرادات ومدمرات.
وأفاد وزير الدفاع الأمريكي
، لويد أوستن، في بيان أمس الأحد، أن أمريكا ستنقل مجموعة حاملة طائرات هجومية إلى قرب إسرائيل، وتضم حاملة الطائرات "فورد" والسفن التي تدعمها.
وأضاف أوستن أن أمريكا ستقدم ذخائر لإسرائيل، وأن مساعدتها الأمنية ستبدأ في التحرك مباشرة.
وتعليقا على الأهداف من الخطوة، قال الخبير العسكري اللبناني، الدكتور العميد عادل مشموشي، إن "تحريك السفن الأمريكية باتجاه الشرق الأوسط يحمل العديد من الرسائل".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "الجانب الأمريكي يوجه رسالة للأطراف والفصائل الأخرى بإمكانية التدخل، حال انخراطها في المشهد إلى جانب "كتائب القسام".
وأوضح الخبير العسكري أن "الجانب الأمريكي يسعى لإتاحة الفرصة وتوفير التغطية للجانب الإسرائيلي لإسقاط أكبر عدد من الضحايا في غزة لتهدئة الرأي العام في الداخل الإسرائيلي".
ويرى أن "الهدف الأكثر خطورة من تحريك السفن الأمريكية، يتمثل في توجيه ضربة خاطفة لإيران، واستهداف المفاعل النووي، وهو مطلب إسرائيلي منذ فترة طويلة".
وشدد على أن "الخطوة الأمريكية يمكن أن تشعل منطقة الشرق الأوسط، خاصة أنها تعزز مساعي إسرائيل باقتحام غزة، لتصفية أكبر عدد من "حركة حماس"، وهو ما قد يدفع نحو تطور الأمور بدخول "محور الممانعة"، للمعركة، سواء في لبنان أو سوريا واليمن وإيران، بما يفتح الباب أمام جميع الخيارات".
وتابع: "هناك مطالب لممارسة الدول العربية وفي مقدمتها مصر المزيد من الضغط على الجانب الأوروبي والإدارة الأمريكية للحد من التصعيد الحاصل، لما يترتب عليه من مخاطر شاملة بالمنطقة".
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة أمريكية نقلا عن مصادر، بأن السلطات الإسرائيلية طلبت من أمريكا، تجديد ترسانتها من الصواريخ الاعتراضية لنظام "القبة الحديدية
" للدفاع الصاروخي وذخائر أخرى.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر: "قدّم المسؤولون الإسرائيليون عدة طلبات محددة إلى واشنطن... بما في ذلك تجديد صواريخ "القبة الحديدية" الاعتراضية، والقنابل ذات القطر الصغير، وذخيرة المدافع الرشاشة".
وتابعت: "وطالبت إسرائيل بزيادة التعاون في تبادل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالنشاط العسكري المحتمل في جنوب لبنان".
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن تدرس الطلبات الإسرائيلية للحصول على مساعدة عسكرية للعملية في قطاع غزة، بحسب قوله.