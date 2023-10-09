https://sputnikarabic.ae/20231009/واشنطن-تحرك-سفنها-الحربية-نحو-الشرق-الأوسط-هل-تسعى-لإشعال-المنطقة-بتوجيه-ضربة-إلى-إيران-1081825580.html

واشنطن تحرك سفنها الحربية نحو الشرق الأوسط... هل تسعى لإشعال المنطقة بتوجيه ضربة إلى إيران؟

واشنطن تحرك سفنها الحربية نحو الشرق الأوسط... هل تسعى لإشعال المنطقة بتوجيه ضربة إلى إيران؟

طرح تحريك المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "جيرالد آر. فورد" باتجاه شرق البحر ‏الأبيض المتوسط، لتكون جاهزة لمساعدة إسرائيل، تساؤلات عدة بشأن الأهداف المحتملة... 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T12:29+0000

2023-10-09T12:29+0000

2023-10-09T12:29+0000

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وفي وقت سابق قال مراسل "RT" إن السفينة "يو إس إس جيرالد آر. فورد" سيرافقها ما يقرب من 5000 من عناصر البحرية الأمريكية وطائرات مقاتلة وطرادات ومدمرات.وأفاد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في بيان أمس الأحد، أن أمريكا ستنقل مجموعة حاملة طائرات هجومية إلى قرب إسرائيل، وتضم حاملة الطائرات "فورد" والسفن التي تدعمها.وأضاف أوستن أن أمريكا ستقدم ذخائر لإسرائيل، وأن مساعدتها الأمنية ستبدأ في التحرك مباشرة.وتعليقا على الأهداف من الخطوة، قال الخبير العسكري اللبناني، الدكتور العميد عادل مشموشي، إن "تحريك السفن الأمريكية باتجاه الشرق الأوسط يحمل العديد من الرسائل".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "الجانب الأمريكي يوجه رسالة للأطراف والفصائل الأخرى بإمكانية التدخل، حال انخراطها في المشهد إلى جانب "كتائب القسام".ويرى أن "الهدف الأكثر خطورة من تحريك السفن الأمريكية، يتمثل في توجيه ضربة خاطفة لإيران، واستهداف المفاعل النووي، وهو مطلب إسرائيلي منذ فترة طويلة".وتابع: "هناك مطالب لممارسة الدول العربية وفي مقدمتها مصر المزيد من الضغط على الجانب الأوروبي والإدارة الأمريكية للحد من التصعيد الحاصل، لما يترتب عليه من مخاطر شاملة بالمنطقة".وفي وقت سابق، أفادت صحيفة أمريكية نقلا عن مصادر، بأن السلطات الإسرائيلية طلبت من أمريكا، تجديد ترسانتها من الصواريخ الاعتراضية لنظام "القبة الحديدية" للدفاع الصاروخي وذخائر أخرى.وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر: "قدّم المسؤولون الإسرائيليون عدة طلبات محددة إلى واشنطن... بما في ذلك تجديد صواريخ "القبة الحديدية" الاعتراضية، والقنابل ذات القطر الصغير، وذخيرة المدافع الرشاشة".وتابعت: "وطالبت إسرائيل بزيادة التعاون في تبادل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالنشاط العسكري المحتمل في جنوب لبنان".وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن تدرس الطلبات الإسرائيلية للحصول على مساعدة عسكرية للعملية في قطاع غزة، بحسب قوله.

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