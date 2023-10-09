https://sputnikarabic.ae/20231009/وزارة-الخارجية-تدرس-طرق-إجلاء-الروس-من-الشرق-الأوسط-عند-الحاجة-1081829087.html

وزارة الخارجية تدرس طرق إجلاء الروس من الشرق الأوسط عند الحاجة

وزارة الخارجية تدرس طرق إجلاء الروس من الشرق الأوسط عند الحاجة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الإثنين أن مركز المواقف والأزمات التابع لوزارة الخارجية، بالتعاون مع الوكالات الخارجية الروسية في الشرق الأوسط، يعمل على... 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T13:45+0000

2023-10-09T13:45+0000

2023-10-09T13:45+0000

روسيا

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وقالت الوزارة في بيان عبر قناتها على "تليغرام": "تعمل وزارة الخارجية الروسية، بالتعاون مع وكالات الخارجية الروسية في منطقة الشرق الأوسط، على إجراءات إجلاء المواطنين الروس".وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الوضع بين إسرائيل وفلسطين، يجب أن يعود إلى الاتجاه السلمي، في أقرب وقت ممكن.وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين حول نظرة الكرملين بشكل عام إلى الأحداث الجارية: "من الصعب إضافة أي شيء إلى البيان الذي صاغته وزارة خارجيتنا، نحن نشعر بقلق بالغ، ونعتقد أن هذا الوضع يحتاج إلى أن يعود إلى الاتجاه السلمي في أقرب وقت ممكن".وأضاف: "لأن استمرار مثل هذه الجولة من العنف، بطبيعة الحال، محفوف بمزيد من التصعيد، وزيادة الصراع، وهذا خطر كبير على المنطقة، لذلك نحن قلقون للغاية".وتابع: "لا خطط لاتصالات مع القيادات الإسرائيلية والفلسطينية، في جدول أعمال الرئيس بوتين، في الوقت الحالي، ولكن إذا لزم الأمر يمكن تنظيمها بسرعة".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع حماس في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.

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