وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير يوجه بعملية طارئة بعد "طوفان الأقصى"
© AFP 2023 / ATEF SAFADIزيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
زيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
© AFP 2023 / ATEF SAFADI
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عن إصداره توجيها لقسم ترخيص الأسلحة النارية للقيام بعملية طارئة، تسمح لأكبر عدد ممكن من مواطنيه بتسليح أنفسهم، بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" الفلسطينية.
وعرض بن غفير باللغة العبرية أبرز نقاط الخطة عبر موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، وهي أن "أي مواطن يستوفي الاختبارات التفصيلية لحمل سلاح ناري خاص بسبب الدفاع عن النفس وخدمة القوات الأمنية، وليس لديه سجل جنائي أو طبي، سيُطلب منه إجراء مقابلة هاتفية بدلا من المقابلة الشخصية، وسوف يكون قادرا على الحصول على إذن بحمل سلاح ناري في غضون أسبوع".
وأضاف أن "أي مواطن حصل على تصريح مشروط لشراء سلاح ناري ولم يقم بشراء سلاح ناري خلال عام 2023 وانتهت الرخصة المشروطة، سيتمكن الآن من شراء سلاح ناري دون الحاجة لتقديم طلب آخر. وسيطبق الإعفاء على نحو 4000 مواطن".
وتابع أن "أي مواطن قام بإيداع سلاحه خلال الأشهر الستة الأخيرة بسبب عدم أداء تدريب تنشيطي أو تدريب تجديدي، سيتمكن من استعادته، على أن يتم تطبيق الإعفاء على نحو 1800 مواطن".
הנחתי היום את האגף לרישוי כלי יריה לצאת למבצע חירום, על מנת לאפשר לאזרחים רבים ככל האפשר להתחמש.— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 8, 2023
התוכנית תיכנס לתקפה תוך 24 שעות, להלן עיקריה:
1. כל אזרח שעומד בתבחינים המפורטים לנשיאת כלי יריה פרטי בשל הגנה עצמית ושירות כוחות הביטחון, והוא ללא עבר פלילי או רפואי ידרש לעבור…
كما أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير أنه اعتبارا من يوم الغد الثلاثاء، سيتم إصدار تصاريح مشروطة لحمل السلاح الناري، مع تصريح يسمح بشراء ما يصل إلى 100 رصاصة بدلا من العدد المسموح به حاليا وهو 50 رصاصة.
وقال بن غفير في تغريدة له، اليوم الاثنين، إنه طالما أن أساس الدخول في الحكومة هو الاتفاق على أن الهدف الذي ستحدده الحكومة للجيش الإسرائيلي هو القرار الكامل وسحق القوة العسكرية والحكومية لـ"حماس"، فإن حزب "عوتسما يهوديت" الذي يرأسه يرحب بحكومة طوارئ موسعة كهذه".
وأردف: "إسرائيل في حالة طوارئ، يجب أن نتحد وننتصر".
כל עוד בסיס הכניסה לממשלה הינה הסכמה כי היעד שתגדיר הממשלה לצה״ל הינו הכרעה מוחלטת וריסוק כוחו הצבאי והשלטוני של החמאס! עוצמה יהודית תקבל בברכה ממשלת חירום רחבה שכזו. ישראל בשעת חירום. חייבים להתאחד ולנצח.— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 9, 2023
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وذكر الجيش الإسرائيلي، يوم السبت الماضي، في بيان له، أن "حركة "حماس" أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، منذ صباح السبت، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي أيضا".
وصباح أمس السبت، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.
وتمكنت حركة "حماس" من اختطاف عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة أن "232 شخصا قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".