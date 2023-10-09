https://sputnikarabic.ae/20231009/وزير-الأمن-القومي-الإسرائيلي-بن-غفير-يوجه-بعملية-طارئة-بعد-طوفان-الأقصى-1081817580.html

وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير يوجه بعملية طارئة بعد "طوفان الأقصى"‏

وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير يوجه بعملية طارئة بعد "طوفان الأقصى"‏

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عن إصداره توجيها لقسم ترخيص الأسلحة النارية ‏للقيام بعملية طارئة، تسمح لأكبر عدد ممكن من مواطنيه بتسليح... 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T09:35+0000

2023-10-09T09:35+0000

2023-10-09T09:35+0000

طوفان الأقصى

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

حركة حماس

العالم

العالم العربي

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/07/1072022958_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_c50920030ebc056e2b3320c139a5726d.jpg

وعرض بن غفير باللغة العبرية أبرز نقاط الخطة عبر موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، وهي أن "أي مواطن يستوفي الاختبارات التفصيلية لحمل سلاح ناري خاص بسبب الدفاع عن النفس وخدمة القوات الأمنية، وليس لديه سجل جنائي أو طبي، سيُطلب منه إجراء مقابلة هاتفية بدلا من المقابلة الشخصية، وسوف يكون قادرا على الحصول على إذن بحمل سلاح ناري في غضون أسبوع".وتابع أن "أي مواطن قام بإيداع سلاحه خلال الأشهر الستة الأخيرة بسبب عدم أداء تدريب تنشيطي أو تدريب تجديدي، سيتمكن من استعادته، على أن يتم تطبيق الإعفاء على نحو 1800 مواطن".كما أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير أنه اعتبارا من يوم الغد الثلاثاء، سيتم إصدار تصاريح مشروطة لحمل السلاح الناري، مع تصريح يسمح بشراء ما يصل إلى 100 رصاصة بدلا من العدد المسموح به حاليا وهو 50 رصاصة.وأردف: "إسرائيل في حالة طوارئ، يجب أن نتحد وننتصر".وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وذكر الجيش الإسرائيلي، يوم السبت الماضي، في بيان له، أن "حركة "حماس" أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، منذ صباح السبت، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي أيضا".وصباح أمس السبت، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية. وتمكنت حركة "حماس" من اختطاف عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة. وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة أن "232 شخصا قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الأخبار