https://sputnikarabic.ae/20231010/أمين-فيلق-الوعد-الصادق-العراقي-لـسبوتنيك-سنضرب-المصالح-الأمريكية-إذا-تدخلت-بشكل-مباشر-في-حرب-غزة-1081870545.html

أمين فيلق الوعد الصادق العراقي لـ"سبوتنيك": سنضرب المصالح الأمريكية إذا تدخلت بشكل مباشر في حرب غزة

أمين فيلق الوعد الصادق العراقي لـ"سبوتنيك": سنضرب المصالح الأمريكية إذا تدخلت بشكل مباشر في حرب غزة

أكد الشيخ محمد التميمي، الأمين العام لفيلق الوعد الصادق بالعراق، أن الإعلان رسميا عن المشاركة في حرب غزة سيكون فور التدخل العسكري الأمريكي في الحرب. 10.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-10T16:08+0000

2023-10-10T16:08+0000

2023-10-10T16:08+0000

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وأكد أن لدى الفيلق العراقي القدرات التي تمكنه من استهداف كافة المصالح الأمريكية في الداخل وحتى خارج الحدود.وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن "أبناء المقاومة وفيلق الوعد الصادق يمتلكون عدد كبير من الطائرات المسيرة تكفي للوصول إلى جميع الأهداف والمصالح الأمريكية في الداخل وحتى خارج الحدود العراقية، فلدينا طائرة يتعدى مداها 200 كلم وهى قادرة على ضرب أهداف عديدة في المنطقة".وتابع التميمي، "نحن اليوم على استعداد لاستهداف المصالح الأمريكية إذا ما تدخلت واشنطن بشكل مباشر في غزة، وسوف تكون لنا المفاجأة والمبادرة بالرد ضد المصالح الأمريكية، نحن نعلم الآن أن الأمريكان يعدون العدة للدخول إلى هذه المعركة، لأن إسرائيل المهزومة غير قادر على الوقوف بوجه المقاومة والثوار الأبطال".وأشار الأمين العام لفيلق الوعد الصادق إلى أن القواعد الأمريكية في العراق في عين الأسد والحرير وكذلك الوجود الأمريكي في البصرة وفي كل مكان بالعراق سوف يتم استهدافها في وقت واحد.واستطرد: أبناء المقاومة وفيلق الوعد الصادق يعدون العدة للمشاركة في هذا النصر والتحرير العظيم لدعم المقاومة والشعب الفلسطيني.وقال التميمي "نحن نتابع التعزيزات الأمريكية التابعة لإسرائيل، بعدها ستكون لنا المبادرة لإنهاء وجود الاحتلال الأمريكي وإسرائيل، وهزيمتها أصبحت قريبة وستعود القدس عاصمة المسلمين".ولفت التميمي إلى أن "إسرائيل أعلنت اليوم عن وحشيته ضد أطفال ونساء وشيوخ فلسطين، ومن العراق نعلن جاهزيتنا التامة لدعم الشعب الفلسطيني وغزة بالمواد الغذائية وفك الحصار عنهم، ونتابع بكثافة ما يحدث على الأرض وبحق الشعب الفلسطيني، وفي حال تدخل القوات الأمريكية أو الدولية لقتل وقصف أبناء غزة سيكون لنا رأي آخر باستهداف جميع المصالح الأمريكية في العراق وخارجه".وبيّن أمين عام الوعد الصادق أن "فيلق الوعد جاهز للدخول مع المقاومة في غزة بجبهة واحدة من خلال الجولان، وستكون هناك جولات ضد المصالح الأمريكية في العراق والمنطقة بشكل عام".ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، "الدول العربية والإسلامية، وعلى رأسها السعودية ومصر وإيران، إلى إيصال المياه والغذاء إلى قطاع غزة".وقال الصدر، في خطاب متلفز، إن "استرجاع القدس والأراضي المحتلة أمانة في أعناقنا، والمقاومة الفلسطينية أذلت إسرائيل"، منتقدا "موقف عدد من الدول الأوروبية بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية لدعمها إسرائيل في عدوانها على غزة".وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس الاثنين، بفرض حصار كامل على قطاع غزة، وسيتم وقف إمدادات الغذاء والغاز والطاقة هناك.وقال غالانت في مقطع فيديو نشرته القناة "13": "لقد أصدرت الأمر بفرض حصار كامل على قطاع غزة. لا كهرباء ولا طعام ولا غاز، كل شيء مغلق، نحن نقاتل حيوانات بشرية"،وفق كلماته.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.

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