https://sputnikarabic.ae/20231010/إسرائيل-تؤكد-أنه-لا-توجد-أي-دعوة-رسمية-لتوجيه-سكان-قطاع-غزة-نحو-الأراضي-المصرية-1081853167.html

إسرائيل تؤكد أنه لا توجد أي دعوة رسمية لتوجيه سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية

إسرائيل تؤكد أنه لا توجد أي دعوة رسمية لتوجيه سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن قيامه، في الأيام الأخيرة، بحملة لإخلاء مناطق تشهد تواجدا عسكريا لحركة "حماس" والمنظمات الأخرى من السكان المدنيين. 10.10.2023, سبوتنيك عربي

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه "يتم توجيه السكان إلى مناطق ومآوي داخل حدود قطاع غزة دون الخروج منه"، مؤكدا أنه "لا توجد أية دعوة إسرائيلية رسمية لتوجيه سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية".وأفاد مصدر أمني مصري رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، بأن "إسرائيل تجبر الفلسطينيين على الاختيار بين الموت تحت القصف أو النزوح خارج أراضيهم".وجاءت التصريحات في أعقاب اقتراح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على سكان قطاع غزة الفارين من غارات إسرائيل الجوية، بالتوجه إلى مصر، بحسب قوله.وقال المصدر الأمني المصرية لقناة "القاهرة الإخبارية": "القضية الفلسطينية تشهد الآن منعطفا هو الأخطر في تاريخها، وهناك مخطط واضح لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها".وأكدّ المصدر أن "الاحتلال الإسرائيلي سعى على مدار الصراع إلى توطين أهالي غزة في سيناء، إلا أن مصر تصدت لهذه المخططات ورفضها الإجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة".بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة".

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