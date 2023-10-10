https://sputnikarabic.ae/20231010/إسرائيل-تعلن-إعادة-مئات-الجنود-من-الخارج-للمشاركة-في-العمليات-العسكرية-ضد-حماس-1081851547.html

إسرائيل تعلن إعادة مئات الجنود من الخارج للمشاركة في العمليات العسكرية ضد "حماس"

إسرائيل تعلن إعادة مئات الجنود من الخارج للمشاركة في العمليات العسكرية ضد "حماس"

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إعادة المئات من الجنود الإسرائيليين في الخارج، للمشاركة في العملية العسكرية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة. 10.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-10T09:34+0000

2023-10-10T09:34+0000

2023-10-10T09:34+0000

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وقال سلاح الجو الإسرائيلي، في بيان له، أن "ذلك يأتي في إطار جهود الجيش الإسرائيلي لتوفير قوات إضافية لمواصلة القتال"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة".بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة".

https://sputnikarabic.ae/20231010/البرلمان-العربي-يعقد-اجتماعا-هاما-الخميس-المقبل-لبحث-تطورات-الأوضاع-في-غزة-1081851036.html

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