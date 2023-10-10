https://sputnikarabic.ae/20231010/إعلام-إسرائيلي-مقتل-جنديين-إسرائيليين-في-قصف-على-الحدود-اللبنانية-1081871395.html
إعلام إسرائيلي: مقتل جنديين إسرائيليين في قصف على الحدود اللبنانية
إعلام إسرائيلي: مقتل جنديين إسرائيليين في قصف على الحدود اللبنانية
قُتل جنديان إسرائيليان خلال قصف على الحدود اللبنانية، حسبما ذكرت قناة "i24News" التلفزيونية نقلاً عن بيان للجيش الإسرائيلي. 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T17:11+0000
2023-10-10T17:11+0000
2023-10-10T17:11+0000
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081819582_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_73de586d22eb75988d8c23cd2a189c6c.jpg
وجاء في منشور القناة: "أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جنديين آخرين نتيجة تبادل إطلاق النار على الحدود مع لبنان".وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن "حزب الله" اللبناني يشن هجمات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية. ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على مواقع مراقبة تابعة لـ"حزب الله".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر/ تشرين الأول، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
https://sputnikarabic.ae/20231010/أردوغان-يعرب-عن-مخاوف-جدية-بشأن-خطر-تصاعد-الصراع-بين-فلسطين-وإسرائيل-1081871126.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081819582_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ae5fa149d773ab47ae0de511bc30990e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, العالم العربي
إعلام إسرائيلي: مقتل جنديين إسرائيليين في قصف على الحدود اللبنانية
تابعنا عبر
قُتل جنديان إسرائيليان خلال قصف على الحدود اللبنانية، حسبما ذكرت قناة "i24News" التلفزيونية نقلاً عن بيان للجيش الإسرائيلي.
وجاء في منشور القناة: "أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جنديين آخرين نتيجة تبادل إطلاق النار على الحدود مع لبنان".
وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن "حزب الله" اللبناني يشن هجمات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية. ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على مواقع مراقبة تابعة لـ"حزب الله".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر/ تشرين الأول، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".