https://sputnikarabic.ae/20231010/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-124-عسكريا-إسرائيليا-خلال-مواجهات-مع-حماس-منذ-بدء-القتال-1081846305.html
الجيش الإسرائيلي: مقتل 124 عسكريا إسرائيليا خلال مواجهات مع حماس منذ بدء القتال
الجيش الإسرائيلي: مقتل 124 عسكريا إسرائيليا خلال مواجهات مع حماس منذ بدء القتال
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى بين العسكريين الإسرائيليين خلال المواجهات مع حركة "حماس" إلى 124 جنديا وضابطا. 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T03:36+0000
2023-10-10T03:36+0000
2023-10-10T04:05+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حركة حماس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/18/1064169563_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d00c00c6a565a832d282c4ae56959df0.jpg
رام الله - سبوتنيك. ونشر الجيش الإسرائيلي على موقعه الرسمي أسماء 38 جنديًا إضافيا لقوا حتفهم خلال مواجهات مع مقاتلي حركة "حماس" منذ يوم السبت الماضي، ليرتفع إجمالي عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قُتلوا خلال المواجهات إلى 124 جنديا وضابطا.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231009/بايدن-11-مواطنا-أمريكيا-على-الأقل-من-بين-القتلى-في-إسرائيل-1081842980.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/18/1064169563_53:0:1013:720_1920x0_80_0_0_80d4ce531332bcd31a609a2a9509a574.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس
الجيش الإسرائيلي: مقتل 124 عسكريا إسرائيليا خلال مواجهات مع حماس منذ بدء القتال
03:36 GMT 10.10.2023 (تم التحديث: 04:05 GMT 10.10.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى بين العسكريين الإسرائيليين خلال المواجهات مع حركة "حماس" إلى 124 جنديا وضابطا.
رام الله - سبوتنيك
. ونشر الجيش الإسرائيلي على موقعه الرسمي أسماء 38 جنديًا إضافيا لقوا حتفهم خلال مواجهات مع مقاتلي حركة "حماس" منذ يوم السبت الماضي، ليرتفع إجمالي عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قُتلوا خلال المواجهات إلى 124 جنديا وضابطا.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين
بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة
.
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.