https://sputnikarabic.ae/20231010/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-124-عسكريا-إسرائيليا-خلال-مواجهات-مع-حماس-منذ-بدء-القتال-1081846305.html

الجيش الإسرائيلي: مقتل 124 عسكريا إسرائيليا خلال مواجهات مع حماس منذ بدء القتال

الجيش الإسرائيلي: مقتل 124 عسكريا إسرائيليا خلال مواجهات مع حماس منذ بدء القتال

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى بين العسكريين الإسرائيليين خلال المواجهات مع حركة "حماس" إلى 124 جنديا وضابطا. 10.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-10T03:36+0000

2023-10-10T03:36+0000

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رام الله - سبوتنيك. ونشر الجيش الإسرائيلي على موقعه الرسمي أسماء 38 جنديًا إضافيا لقوا حتفهم خلال مواجهات مع مقاتلي حركة "حماس" منذ يوم السبت الماضي، ليرتفع إجمالي عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قُتلوا خلال المواجهات إلى 124 جنديا وضابطا.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.

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