https://sputnikarabic.ae/20231010/الجيش-الروسي-يدمر-مستودع-أوكراني-للذخيرة-الميدانية-ويحيد-عشرات-الجنود-1081853420.html
الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة ميداني للجيش الأوكراني ويحيد مئات الجنود
الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة ميداني للجيش الأوكراني ويحيد مئات الجنود
صدت وحدات من مجموعة قوات “الجنوب” التابعة للجيش الروسي على محور دونيتسك بالتعاون مع الطيران والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة هجومين للوحدات الأوكرانية في... 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T10:47+0000
2023-10-10T10:47+0000
2023-10-10T10:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103488/39/1034883987_0:33:3525:2016_1920x0_80_0_0_e4e727d71ce078cd6aba5e8936b5e3b6.jpg
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عبر "تليغرام" اليوم الثلاثاء: "بالإضافة إلى ذلك، في منطقتي كورديوموفكا وأندرييفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير تجمعات القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية.وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة قوات فوستوك (الشرق)، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، هجومين شنتهما مفارز هجومية من لواء الدفاع الإقليمي 127 في منطقة بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه وألحقت هزيمة نارية بالوحدات الأوكرانية التابعة للواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوميخايلوفكا ونيكولسكوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور كراسني ليمان صدت الإجراءات المنسقة لوحدات مجموعة قوات "المركز" وبدعم ضربات طيران الجيش ونيران المدفعية هجومين لمجموعات هجومية من لواء القوات الخاصة الثاني عشر واللواء الميكانيكي 63 للقوات المسلحة الأوكرانية في المناطق الجنوبية الشرقية من قرية كوزمينو وتشيرفونايا ديبروفا، في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور كوبيانسك، صدت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، بعمليات نشطة مدعومة بنيران الطيران والمدفعية، أربع هجمات شنتها كتائب هجومية من اللواء الميكانيكي 115 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ليمان بيرفي مقاطعة خاركوف.وخلال المعركة تم تدمير نظام مدفعية "إم 777" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى مدفعي "غفوزديكا".
https://sputnikarabic.ae/20231009/الجيش-الروسي-يصد-11-هجوما-أوكرانيا-ويحيد-أكثر-من-600-جندي-1081824022.html
https://sputnikarabic.ae/20231010/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-صواريخ-في-خيرسون-وتحيد-عشرات-الجنود-الأوكرانيين--عاجل-1081852981.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103488/39/1034883987_397:0:3128:2048_1920x0_80_0_0_cf82c702c1ae83d829d513fd28a75458.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة ميداني للجيش الأوكراني ويحيد مئات الجنود
10:47 GMT 10.10.2023 (تم التحديث: 10:59 GMT 10.10.2023) تابعنا عبر
صدت وحدات من مجموعة قوات “الجنوب” التابعة للجيش الروسي على محور دونيتسك بالتعاون مع الطيران والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة هجومين للوحدات الأوكرانية في منطقة كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عبر "تليغرام" اليوم الثلاثاء: "بالإضافة إلى ذلك، في منطقتي كورديوموفكا وأندرييفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير تجمعات القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية.
خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه 165 عسكريًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات عسكرية.
بالإضافة إلى ذلك، في منطقة نوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودع ميداني يحتوي على ذخيرة للواء الهجوم الجوي 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة قوات فوستوك (الشرق)، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، هجومين شنتهما مفارز هجومية من لواء الدفاع الإقليمي 127 في منطقة بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه وألحقت هزيمة نارية بالوحدات الأوكرانية التابعة للواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوميخايلوفكا ونيكولسكوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 200 جندي أوكراني بين قتيل وجريح ومركبتين ومدفع هاوتزر من طراز "دي- 20".
وعلى محور كراسني ليمان صدت الإجراءات المنسقة لوحدات مجموعة قوات "المركز" وبدعم ضربات طيران الجيش ونيران المدفعية هجومين لمجموعات هجومية من لواء القوات الخاصة الثاني عشر واللواء الميكانيكي 63 للقوات المسلحة الأوكرانية في المناطق الجنوبية الشرقية من قرية كوزمينو وتشيرفونايا ديبروفا، في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 60 عسكريًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة بالإضافة إلى مدفعين من طراز دي-20 ودي- 30.
وعلى محور كوبيانسك، صدت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، بعمليات نشطة مدعومة بنيران الطيران والمدفعية، أربع هجمات شنتها كتائب هجومية من اللواء الميكانيكي 115 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ليمان بيرفي مقاطعة خاركوف.
وتم تحييد ما يصل إلى 25 عسكريًا أوكرانيًا وثلاث سيارات عسكرية.
وخلال المعركة
تم تدمير نظام مدفعية "إم 777" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى مدفعي "غفوزديكا".