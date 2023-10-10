https://sputnikarabic.ae/20231010/الرئيس-التونسي-يستنكر-مصطلح-غلاف-غزة-ليست-كتابا-أو-كراسة-1081854191.html

الرئيس التونسي يستنكر مصطلح "غلاف غزة": ليست كتابا أو كراسة

الرئيس التونسي يستنكر مصطلح "غلاف غزة": ليست كتابا أو كراسة

عبّر الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن رفضه لتسمية "غلاف غزة" خلال التغطية الإعلامية للحرب الدائرة، في الوقت الحالي، بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل. 10.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-10T11:08+0000

2023-10-10T11:08+0000

2023-10-10T11:08+0000

تونس

أخبار تونس اليوم

العالم

العالم العربي

قيس سعيد

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

حركة حماس

طوفان الأقصى

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081853985_0:0:1075:605_1920x0_80_0_0_3a77824261af8f7cc17d7a7ca891ac3e.jpg

وقال سعيد خلال ترؤسه جلسة عمل، أمس الاثنين، إنه يرفض استخدام مصطلح "غلاف غزة" في وسائل إعلام، وتساءل باستنكار: "هل غزة كتاب أم كراسة حتى يتم استعمال مصطلح "غلاف".كذلك استنكر الرئيس التونسي، اعتماد مصطلح ''قصف''، في إشارة للجيش الإسرائيلي، واعتماد كلمة ''رشقات'' في ما يتعلق بالمقاومة الفلسطينية.وشدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن "دعم تونس لفلسطين لن يقتصر على إصدار البيانات والمواقف، وإنما سنقف إلى جانب الفلسطينيين بالإمكانيات المتوفرة لدينا''، وفق قوله.وذكر بيان رسمي صادر عن الرئاسة التونسية، أن "سعيد بحث خلال الاجتماع الذي عقد مع عدد من وزراء حكومته، سبل دعم الشعب الفلسطيني في المستوى الدبلوماسي، وفي المجال الصحي، لا سيما من خلال توفير ما يحتاجه شعبنا العربي في فلسطين، ما يحتاجه من أدوية وأدوات جراحة والتبرع بالدم، بالإضافة إلى توجيه مولدات كهربائية ميدانية خاصة، بعد قطع التيار الكهربائي على جزء كبير من قطاع غزة".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله. وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20230830/الرئيس-التونسي-مصطلح-التطبيع-مع-إسرائيل-غير-موجود-لدي-على-الإطلاق-1080546572.html

تونس

أخبار تونس اليوم

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تونس, أخبار تونس اليوم, العالم, العالم العربي, قيس سعيد, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى