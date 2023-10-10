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https://sputnikarabic.ae/20231010/الرابطة-العالمية-لمحبي-روسيا-تنطلق-من-دمشق-1081858559.html
"الرابطة الدولية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق
"الرابطة الدولية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق
تعبيرًا عن التضامن مع روسيا وشعبها، أقامت "الرابطة الدولية لمحبي روسيا"، أمس الاثنين، حفل استقبال في العاصمة السورية دمشق. 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T11:29+0000
2023-10-10T12:06+0000
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وحضر الحفل الذي شهد رسميا إطلاق الرابطة الدولية في سوريا، محبون لروسيا الاتحادية، من أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا.وتخلل الحفل مقطوعة رثاء لشهداء سوريا، قدمها العازف العالمي بيوتر ديمتريف، إضافة إلى مقطوعات فنية مهداة من الشعب الروسي إلى سوريا وشعبها، قدمتها المغنية الأوبرالية الروسية، كاترينا لوخينا، والعازف ديمتريف.وخلال حفل الإطلاق، قال الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية، السفير الروسي لدى دمشق، ألكسندر يفيموف، أن "تأسيس الرابطة جرى على أساس متين من التقاليد الطويلة للصداقة والاحترام المتبادل الذي يربط بين روسيا والشعوب الأخرى".ولفت السفير يفيموف إلى أن "الأصدقاء السوريين لديهم معرفه مباشرة بهذه التقاليد، وأيضًا بالحضارة الروسية ككل، وفي سوريا عدد كبير من خرجي المعاهد والجامعات الروسية والاتحاد السوفيتي، ويتم اليوم تدريس اللغة الروسية في المدارس والجامعات السورية".وأكد السفير الروسي لدى دمشق، أن "الشباب السوريين يهتمون أكثر فأكثر بتاريخ روسيا الاتحادية، وتراثها في مجال الثقافة والحضارة والإنسانية".وأضاف مخاطبا الضيوف القادمين من دول العالم: "زرتم دمشق في هذه الظروف الصعبة، وهذا يستحق احترامًا كبيرًا، وأنا على يقين بأن هذا اللقاء اليوم سيشير إلى بداية مرحلة جديدة في العلاقة الموجودة بيننا، وهذه العلاقة متعددة المعاني في ظل حملة الكراهية ضد روسيا المفروضة من الغرب".وأكمل الوزير المفوض يفيموف، قائلا: "سيؤدي هذا الحفل لتعزيز السمعة الدولية لهذه الحركة وسيساعد في جذب أعضاء جدد من شركاء الرأي في كل أنحاء العالم".من جهته، قال رئيس الرابطة الدولية لمحبي روسيا، نيكولا مالينوف، في تصريح لـ"سبوتنيك": "نشهد اليوم تطورات عالمية رهيبة، ونحن على وشك حرب عالمية، ولذلك اتخذ القرار لبذل قصارى الجهود لمنع وقوع الحرب".وأضاف مالينوف: "اتخذنا قرارنا بأن نأتي إلى سوريا، لنؤكد وقوفنا إلى جانبها في هذه الأوقات الصعبة".وأشار مالينوف إلى أن "أهداف هذه المنظمة تتلخص في النضال من أجل السلام ضد العالم الأحادي القطب من أجل إقامة عالم متعدد الأقطاب وكل الوسائل متاحة للمجتمع المدني لتنفيذ هذه الأهداف".مضيفًا أن "الحركة تدعو للسلام، وتعمل من أجل السلام، ونحن منظمة غير سياسية نتوجه للعالم ليبذل جهوده لتحقيق السلام".بدوره، أكد عضو البرلمان السوري، ورئيس جمعية الصداقة السورية الروسية، باسم سودان، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "الشعب السوري متصل تاريخيًا بالشعب الروسي، ولهما أصل واحد".وأضاف سودان: "الكابوس الأكبر بالنسبة للـ"أنغلوساكسون" في أمريكا وبريطانيا، هو أن يستيقظوا من النوم ويروا روسيا وسوريا متحدتين، لذلك فالمنظمة لديها قاعدة قوية والتزام تام لأن نعيش جميعًا بسلام".ولفت عضو البرلمان السوري إلى أن "روسيا هي صديقة العالم الحر المتشوق للسلام والخروج من هيمنة الولايات المتحدة وطغيانها".
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري

"الرابطة الدولية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق

11:29 GMT 10.10.2023 (تم التحديث: 12:06 GMT 10.10.2023)
© Sputnik . Shams Molhem(رابطة محبي روسيا) حول العالم تنطلق من دمشق
(رابطة محبي روسيا) حول العالم تنطلق من دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
© Sputnik . Shams Molhem
تابعنا عبرTelegramNabd
حصري
تعبيرًا عن التضامن مع روسيا وشعبها، أقامت "الرابطة الدولية لمحبي روسيا"، أمس الاثنين، حفل استقبال في العاصمة السورية دمشق.
وحضر الحفل الذي شهد رسميا إطلاق الرابطة الدولية في سوريا، محبون لروسيا الاتحادية، من أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا.
وتخلل الحفل مقطوعة رثاء لشهداء سوريا، قدمها العازف العالمي بيوتر ديمتريف، إضافة إلى مقطوعات فنية مهداة من الشعب الروسي إلى سوريا وشعبها، قدمتها المغنية الأوبرالية الروسية، كاترينا لوخينا، والعازف ديمتريف.
© Sputnik . Shams Molhem(رابطة محبي روسيا) حول العالم تنطلق من دمشق
(رابطة محبي روسيا) حول العالم تنطلق من دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
(رابطة محبي روسيا) حول العالم تنطلق من دمشق
© Sputnik . Shams Molhem
وخلال حفل الإطلاق، قال الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية، السفير الروسي لدى دمشق، ألكسندر يفيموف، أن "تأسيس الرابطة جرى على أساس متين من التقاليد الطويلة للصداقة والاحترام المتبادل الذي يربط بين روسيا والشعوب الأخرى".
ولفت السفير يفيموف إلى أن "الأصدقاء السوريين لديهم معرفه مباشرة بهذه التقاليد، وأيضًا بالحضارة الروسية ككل، وفي سوريا عدد كبير من خرجي المعاهد والجامعات الروسية والاتحاد السوفيتي، ويتم اليوم تدريس اللغة الروسية في المدارس والجامعات السورية".
© Sputnik . Shams Molhem(رابطة محبي روسيا) حول العالم تنطلق من دمشق
(رابطة محبي روسيا) حول العالم تنطلق من دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
(رابطة محبي روسيا) حول العالم تنطلق من دمشق
© Sputnik . Shams Molhem
وأكد السفير الروسي لدى دمشق، أن "الشباب السوريين يهتمون أكثر فأكثر بتاريخ روسيا الاتحادية، وتراثها في مجال الثقافة والحضارة والإنسانية".
وأضاف مخاطبا الضيوف القادمين من دول العالم: "زرتم دمشق في هذه الظروف الصعبة، وهذا يستحق احترامًا كبيرًا، وأنا على يقين بأن هذا اللقاء اليوم سيشير إلى بداية مرحلة جديدة في العلاقة الموجودة بيننا، وهذه العلاقة متعددة المعاني في ظل حملة الكراهية ضد روسيا المفروضة من الغرب".
© Sputnik . Shams Molhem(رابطة محبي روسيا) حول العالم تنطلق من دمشق
(رابطة محبي روسيا) حول العالم تنطلق من دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
(رابطة محبي روسيا) حول العالم تنطلق من دمشق
© Sputnik . Shams Molhem
وأكمل الوزير المفوض يفيموف، قائلا: "سيؤدي هذا الحفل لتعزيز السمعة الدولية لهذه الحركة وسيساعد في جذب أعضاء جدد من شركاء الرأي في كل أنحاء العالم".
من جهته، قال رئيس الرابطة الدولية لمحبي روسيا، نيكولا مالينوف، في تصريح لـ"سبوتنيك": "نشهد اليوم تطورات عالمية رهيبة، ونحن على وشك حرب عالمية، ولذلك اتخذ القرار لبذل قصارى الجهود لمنع وقوع الحرب".
وأضاف مالينوف: "اتخذنا قرارنا بأن نأتي إلى سوريا، لنؤكد وقوفنا إلى جانبها في هذه الأوقات الصعبة".
© Sputnik . Shams Molhem(رابطة محبي روسيا) حول العالم تنطلق من دمشق
(رابطة محبي روسيا) حول العالم تنطلق من دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
(رابطة محبي روسيا) حول العالم تنطلق من دمشق
© Sputnik . Shams Molhem
وأشار مالينوف إلى أن "أهداف هذه المنظمة تتلخص في النضال من أجل السلام ضد العالم الأحادي القطب من أجل إقامة عالم متعدد الأقطاب وكل الوسائل متاحة للمجتمع المدني لتنفيذ هذه الأهداف".
مضيفًا أن "الحركة تدعو للسلام، وتعمل من أجل السلام، ونحن منظمة غير سياسية نتوجه للعالم ليبذل جهوده لتحقيق السلام".
بدوره، أكد عضو البرلمان السوري، ورئيس جمعية الصداقة السورية الروسية، باسم سودان، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "الشعب السوري متصل تاريخيًا بالشعب الروسي، ولهما أصل واحد".
© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

&quot;الرابطة العالمية لمحبي روسيا&quot; تنطلق من العاصمة السورية دمشق. - سبوتنيك عربي
1/14
© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

&quot;الرابطة العالمية لمحبي روسيا&quot; تنطلق من العاصمة السورية دمشق. - سبوتنيك عربي
2/14
© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة الورية دمشق.

&quot;الرابطة العالمية لمحبي روسيا&quot; تنطلق من العاصمة الورية دمشق. - سبوتنيك عربي
3/14
© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة الورية دمشق.

© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

&quot;الرابطة العالمية لمحبي روسيا&quot; تنطلق من العاصمة السورية دمشق. - سبوتنيك عربي
4/14
© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

&quot;الرابطة العالمية لمحبي روسيا&quot; تنطلق من العاصمة السورية دمشق. - سبوتنيك عربي
5/14
© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

&quot;الرابطة العالمية لمحبي روسيا&quot; تنطلق من العاصمة السورية دمشق. - سبوتنيك عربي
6/14
© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

&quot;الرابطة العالمية لمحبي روسيا&quot; تنطلق من العاصمة السورية دمشق. - سبوتنيك عربي
7/14
© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

&quot;الرابطة العالمية لمحبي روسيا&quot; تنطلق من العاصمة السورية دمشق. - سبوتنيك عربي
8/14
© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

&quot;الرابطة العالمية لمحبي روسيا&quot; تنطلق من العاصمة السورية دمشق. - سبوتنيك عربي
9/14
© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

&quot;الرابطة العالمية لمحبي روسيا&quot; تنطلق من العاصمة السورية دمشق. - سبوتنيك عربي
10/14
© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

&quot;الرابطة العالمية لمحبي روسيا&quot; تنطلق من العاصمة السورية دمشق. - سبوتنيك عربي
11/14
© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

&quot;الرابطة العالمية لمحبي روسيا&quot; تنطلق من العاصمة السورية دمشق. - سبوتنيك عربي
12/14
© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

&quot;الرابطة العالمية لمحبي روسيا&quot; تنطلق من العاصمة السورية دمشق. - سبوتنيك عربي
13/14
© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

&quot;الرابطة العالمية لمحبي روسيا&quot; تنطلق من العاصمة السورية دمشق. - سبوتنيك عربي
14/14
© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

1/14
© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

2/14
© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

3/14
© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة الورية دمشق.

4/14
© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

5/14
© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

6/14
© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

7/14
© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

8/14
© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

9/14
© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

10/14
© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

11/14
© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

12/14
© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

13/14
© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

14/14
© Sputnik . Shams Molhem

"الرابطة العالمية لمحبي روسيا" تنطلق من العاصمة السورية دمشق.

وأضاف سودان: "الكابوس الأكبر بالنسبة للـ"أنغلوساكسون" في أمريكا وبريطانيا، هو أن يستيقظوا من النوم ويروا روسيا وسوريا متحدتين، لذلك فالمنظمة لديها قاعدة قوية والتزام تام لأن نعيش جميعًا بسلام".
ولفت عضو البرلمان السوري إلى أن "روسيا هي صديقة العالم الحر المتشوق للسلام والخروج من هيمنة الولايات المتحدة وطغيانها".
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