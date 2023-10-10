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https://sputnikarabic.ae/20231010/السعودية-تستضيف-أسبوع-المناخ-في-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا-2023--1081869364.html
السعودية تستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023‏
السعودية تستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023‏
يعقد في العاصمة السعودية الرياض، النسخة الثانية من أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو واحد من 4 أسابيع مناخية إقليمية من تنظيم أمانة اتفاقية... 10.10.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

السعودية تستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023‏

15:10 GMT 10.10.2023
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يعقد في العاصمة السعودية الرياض، النسخة الثانية من أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو واحد من 4 أسابيع مناخية إقليمية من تنظيم أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي بالتعاون مع شركائها العالميين.
السعودية تستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023‏ - سبوتنيك عربي
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