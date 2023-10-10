https://sputnikarabic.ae/20231010/السعودية-تستضيف-أسبوع-المناخ-في-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا-2023--1081869364.html
السعودية تستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023
السعودية تستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023
يعقد في العاصمة السعودية الرياض، النسخة الثانية من أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو واحد من 4 أسابيع مناخية إقليمية من تنظيم أمانة اتفاقية... 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T15:10+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
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السعودية تستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023
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يعقد في العاصمة السعودية الرياض، النسخة الثانية من أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو واحد من 4 أسابيع مناخية إقليمية من تنظيم أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي بالتعاون مع شركائها العالميين.