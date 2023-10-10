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https://sputnikarabic.ae/20231010/السلاح-الخارق-إعلام-يقيم-صاروخ-يوم-القيامة-الروسي-1081860002.html
"السلاح الخارق"... إعلام يقيم صاروخ "يوم القيامة" الروسي
"السلاح الخارق"... إعلام يقيم صاروخ "يوم القيامة" الروسي
أظهرت روسيا قوتها العسكرية أمام العالم من خلال الكشف عن صاروخ كروز "بوريفيستنيك" العابر للقارات، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية. 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T12:34+0000
2023-10-10T12:34+0000
رصد عسكري
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وأشارت التقارير إلى أن "روسيا اختبرت للتو صاروخ كروز جديد يعمل بالطاقة النووية، والمعروف رسميًا باسمبوريفيستنيك ويشار إليه في التقارير "تشيرنوبل الطائر"، وهو سلاح خارق ليوم القيامة".وأضافت التقارير إلى أن هذا الصاروخ، إلى جانب "الأسلحة الخارقة" الأخرى، يمنح روسيا نطاقًا أوسع من الخيارات الانتقامية إذا قررت الولايات المتحدة شن هجوم بحري وجوي مفاجئ. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير صاروخ بوريفيستنيك، إلى جانب الصاروخ الباليستي العابر للقارات سارمات، وصواريخ أفانعارد وكينجال وتسيركون الأسرع من الصوت، بالإضافة إلى الطوربيد النووي بوسيدون، لاختراق الأنظمة الدفاعية الأمريكية.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الاختبار الناجح لصاروخ "بوريفيستنيك" العابر للقارات الذي يعمل بالطاقة النووية. يعد "بوريفيستنيك" أحد أحدث أنظمة الأسلحة. وفقا لوزارة الدفاع، إنه عبارة عن صاروخ كروز عابر للقارات ذو مدى غير محدود عمليا مع محطة للطاقة النووية. وهو قادر على حمل رأس حربي نووي. وأشار الجيش الروسي إلى أن صاروخ كروز الشبح الذي يحلق على ارتفاع منخفض غير معرض للخطر أمام جميع أنظمة الدفاع الصاروخي والدفاع الجوي الحالية والمستقبلية.
https://sputnikarabic.ae/20231005/بوتين-تم-إجراء-اختبار-ناجح-لصاروخ-بوريفيستنيك-المجنح-1081695128.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"السلاح الخارق"... إعلام يقيم صاروخ "يوم القيامة" الروسي

12:34 GMT 10.10.2023
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورتجربة صاروخ "بوريفيستنيك"
تجربة صاروخ بوريفيستنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
/
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أظهرت روسيا قوتها العسكرية أمام العالم من خلال الكشف عن صاروخ كروز "بوريفيستنيك" العابر للقارات، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.
وأشارت التقارير إلى أن "روسيا اختبرت للتو صاروخ كروز جديد يعمل بالطاقة النووية، والمعروف رسميًا باسمبوريفيستنيك ويشار إليه في التقارير "تشيرنوبل الطائر"، وهو سلاح خارق ليوم القيامة".
وأضافت التقارير إلى أن هذا الصاروخ، إلى جانب "الأسلحة الخارقة" الأخرى، يمنح روسيا نطاقًا أوسع من الخيارات الانتقامية إذا قررت الولايات المتحدة شن هجوم بحري وجوي مفاجئ. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير صاروخ بوريفيستنيك، إلى جانب الصاروخ الباليستي العابر للقارات سارمات، وصواريخ أفانعارد وكينجال وتسيركون الأسرع من الصوت، بالإضافة إلى الطوربيد النووي بوسيدون، لاختراق الأنظمة الدفاعية الأمريكية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الدورة الـ20 لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
بوتين: تم إجراء آخر اختبار ناجح لصاروخ "بوريفيستنيك" المجنح
5 أكتوبر, 15:26 GMT
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الاختبار الناجح لصاروخ "بوريفيستنيك" العابر للقارات الذي يعمل بالطاقة النووية.
يعد "بوريفيستنيك" أحد أحدث أنظمة الأسلحة. وفقا لوزارة الدفاع، إنه عبارة عن صاروخ كروز عابر للقارات ذو مدى غير محدود عمليا مع محطة للطاقة النووية. وهو قادر على حمل رأس حربي نووي.
وأشار الجيش الروسي إلى أن صاروخ كروز الشبح الذي يحلق على ارتفاع منخفض غير معرض للخطر أمام جميع أنظمة الدفاع الصاروخي والدفاع الجوي الحالية والمستقبلية.
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