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الشرطة الأمريكية تقتل شخصا اقتحم القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو
الشرطة الأمريكية تقتل شخصا اقتحم القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو
أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها قتلت سائقًا اقتحم بسيارته القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو. 10.10.2023, سبوتنيك عربي
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وقال متحدث باسم شرطة سان فرانسيسكو للصحفيين إن السيارة اصطدمت بمكتب التأشيرات في القنصلية في وسط النهار، ولم يتمكن الضباط من تحديد ما إذا كانت الحادثة متعمدة.وأضاف المتحدث: "تواصل الضباط مع الجاني وحدث إطلاق نار من جانب الضباط"، لافتا إلى أن الضباط والمسعفين والأطباء حاولوا إنقاذ حياة الجاني، ولكن تم إعلان وفاته في المستشفى في وقت لاحق.وأظهرت لقطات غير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة داخل المبنى مع ضباط يشيرون بأسلحتهم إلى باب السائق، بينما هرع الناس عبر السلالم وإلى الخارج.
https://sputnikarabic.ae/20220609/الشرطة-الأمريكية-تقتل-شخصا-حاول-دخول-مدرسة-في-ألاباما-1063355682.html
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الشرطة الأمريكية تقتل شخصا اقتحم القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو

03:20 GMT 10.10.2023
© AFP 2023 / Laura Buckmanالشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
© AFP 2023 / Laura Buckman
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أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها قتلت سائقًا اقتحم بسيارته القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو.
وقال متحدث باسم شرطة سان فرانسيسكو للصحفيين إن السيارة اصطدمت بمكتب التأشيرات في القنصلية في وسط النهار، ولم يتمكن الضباط من تحديد ما إذا كانت الحادثة متعمدة.
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وأضاف المتحدث: "تواصل الضباط مع الجاني وحدث إطلاق نار من جانب الضباط"، لافتا إلى أن الضباط والمسعفين والأطباء حاولوا إنقاذ حياة الجاني، ولكن تم إعلان وفاته في المستشفى في وقت لاحق.
وأظهرت لقطات غير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة داخل المبنى مع ضباط يشيرون بأسلحتهم إلى باب السائق، بينما هرع الناس عبر السلالم وإلى الخارج.
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