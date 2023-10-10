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https://sputnikarabic.ae/20231010/الصدر-يوجه-دعوة-إلى-مصر-والسعودية-وإيران-بشأن-العدوان-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-1081859104.html
الصدر يوجه دعوة إلى مصر والسعودية وإيران بشأن "العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة
الصدر يوجه دعوة إلى مصر والسعودية وإيران بشأن "العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، "الدول العربية والإسلامية، وعلى رأسها السعودية ومصر وإيران، إلى إيصال المياه والغذاء إلى قطاع غزة". 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T11:48+0000
2023-10-10T11:49+0000
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وقال الصدر، في خطاب متلفز، إن "استرجاع القدس والأراضي المحتلة أمانة في أعناقنا، والمقاومة الفلسطينية أذلت الكيان الصهيوني"، منتقدا "موقف عدد من الدول الأوربية بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية لدعمها الكيان الصهيوني في عدوانها على غزة".وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس الإثنين، بفرض حصار كامل على قطاع غزة، وسيتم وقف إمدادات الغذاء والغاز والطاقة هناك.وقال غالانت في مقطع فيديو نشرته القناة "13": "لقد أصدرت الأمر بفرض حصار كامل على قطاع غزة. لا كهرباء ولا طعام ولا غاز، كل شيء مغلق، نحن نقاتل حيوانات بشرية". وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة. بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231010/طوفان-الأقصى-وزير-الخارجية-العراقي-يحذر-من-امتداد-الصراع-لدول-الجوار-1081858359.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العراق, أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر, الأخبار, العالم العربي, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العراق, أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر, الأخبار, العالم العربي, طوفان الأقصى

الصدر يوجه دعوة إلى مصر والسعودية وإيران بشأن "العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة

11:48 GMT 10.10.2023 (تم التحديث: 11:49 GMT 10.10.2023)
© AFP 2023 / HAIDAR HAMDANIعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
عيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
© AFP 2023 / HAIDAR HAMDANI
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دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، "الدول العربية والإسلامية، وعلى رأسها السعودية ومصر وإيران، إلى إيصال المياه والغذاء إلى قطاع غزة".
وقال الصدر، في خطاب متلفز، إن "استرجاع القدس والأراضي المحتلة أمانة في أعناقنا، والمقاومة الفلسطينية أذلت الكيان الصهيوني"، منتقدا "موقف عدد من الدول الأوربية بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية لدعمها الكيان الصهيوني في عدوانها على غزة".
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس الإثنين، بفرض حصار كامل على قطاع غزة، وسيتم وقف إمدادات الغذاء والغاز والطاقة هناك.
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وقال غالانت في مقطع فيديو نشرته القناة "13": "لقد أصدرت الأمر بفرض حصار كامل على قطاع غزة. لا كهرباء ولا طعام ولا غاز، كل شيء مغلق، نحن نقاتل حيوانات بشرية".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
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وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.
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