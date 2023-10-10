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https://sputnikarabic.ae/20231010/الصين-تبني-غواصات-نووية-مخفية-1081864090.html
الصين تبني غواصات نووية مخفية
الصين تبني غواصات نووية مخفية
يشعر البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) بالقلق إزاء بدء بناء جيل جديد من الغواصات النووية في الصين، من طراز "تايب 096"، هذه الغواصات ليست مسلحة جيدًا فحسب،... 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T13:33+0000
2023-10-10T13:34+0000
رصد عسكري
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ونقل موقع "روسيسكايا غازيتا" عن "فينيو أوبوزريني" عن الغواص المتقاعد والمتخصص في الاستخبارات البحرية الأمريكية، كريستوفر كارلسون، قوله: "تايب 096" ستكون كابوسا، سيكون من الصعب للغاية اكتشافها".والولايات المتحدة الأمريكية واثقة من أن الغواصة الصينية الجديدة هادئة جدا بفضل التقنيات الروسية المتقدمة، التي تقاسمتها موسكو مع بكين. وفقًا للتوقعات (لا تعلق جمهورية الصين الشعبية تقليديًا على مشاريعها العسكرية)، يجب أن تدخل الغواصة الجديدة الخدمة، بحلول عام 2030.إن ظهور هذه الغواصات يمكن أن يمنح الصين ميزة على أساطيل كتلة "أوكوس" التي تم تجميعها على عجل، وستكون معظم خصائص الغواصة "تايب 096" مشابهة للغواصات الاستراتيجية الروسية من طراز "بوري"، وفقًا لتقرير صادر عن الكلية الحربية البحرية الأمريكية.وفي الوقت ذاته، تعمل الصين على تطوير الغواصة النووية متعددة الأغراض "تايب 095"، ومن المنطقي الافتراض أنها ستصبح أيضًا مخفية.
https://sputnikarabic.ae/20230608/الصين-تطور-رادارا-يغير-ميزان-القوى-في-محيطات-العالم-1077902342.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الصين تبني غواصات نووية مخفية

13:33 GMT 10.10.2023 (تم التحديث: 13:34 GMT 10.10.2023)
© AP Photo / Guang Niuغواصة نووية صينية
غواصة نووية صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Guang Niu
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يشعر البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) بالقلق إزاء بدء بناء جيل جديد من الغواصات النووية في الصين، من طراز "تايب 096"، هذه الغواصات ليست مسلحة جيدًا فحسب، ولكنها غير مرئية أيضًا.
ونقل موقع "روسيسكايا غازيتا" عن "فينيو أوبوزريني" عن الغواص المتقاعد والمتخصص في الاستخبارات البحرية الأمريكية، كريستوفر كارلسون، قوله: "تايب 096" ستكون كابوسا، سيكون من الصعب للغاية اكتشافها".
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والولايات المتحدة الأمريكية واثقة من أن الغواصة الصينية الجديدة هادئة جدا بفضل التقنيات الروسية المتقدمة، التي تقاسمتها موسكو مع بكين. وفقًا للتوقعات (لا تعلق جمهورية الصين الشعبية تقليديًا على مشاريعها العسكرية)، يجب أن تدخل الغواصة الجديدة الخدمة، بحلول عام 2030.
إن ظهور هذه الغواصات يمكن أن يمنح الصين ميزة على أساطيل كتلة "أوكوس" التي تم تجميعها على عجل، وستكون معظم خصائص الغواصة "تايب 096" مشابهة للغواصات الاستراتيجية الروسية من طراز "بوري"، وفقًا لتقرير صادر عن الكلية الحربية البحرية الأمريكية.
وفي الوقت ذاته، تعمل الصين على تطوير الغواصة النووية متعددة الأغراض "تايب 095"، ومن المنطقي الافتراض أنها ستصبح أيضًا مخفية.
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