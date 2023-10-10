https://sputnikarabic.ae/20231010/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-صواريخ-في-خيرسون-وتحيد-عشرات-الجنود-الأوكرانيين--عاجل-1081852981.html
القوات الروسية تدمر مستودع صواريخ في خيرسون وتحيد عشرات الجنود الأوكرانيين- عاجل
القوات الروسية تدمر مستودع صواريخ في خيرسون وتحيد عشرات الجنود الأوكرانيين- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية دمرت مستودع صواريخ وحيّدت نحو 130 جنديًا أوكرانيًا تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية. 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T10:30+0000
2023-10-10T10:30+0000
2023-10-10T10:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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دمرت الوحدات الروسية قوى عاملة ومعدات تابعة للواءالمجوقل 82 والألوية الآلية 65 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة، منطقة زابوروجيه.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر مستودع صواريخ في خيرسون وتحيد عشرات الجنود الأوكرانيين- عاجل
10:30 GMT 10.10.2023 (تم التحديث: 10:37 GMT 10.10.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية دمرت مستودع صواريخ وحيّدت نحو 130 جنديًا أوكرانيًا تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
دمرت الوحدات الروسية قوى عاملة ومعدات تابعة للواءالمجوقل 82 والألوية الآلية 65 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة، منطقة زابوروجيه.