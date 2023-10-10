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القوات الروسية تدمر مستودع صواريخ في خيرسون وتحيد عشرات الجنود الأوكرانيين- عاجل
Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231010/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-صواريخ-في-خيرسون-وتحيد-عشرات-الجنود-الأوكرانيين--عاجل-1081852981.html
القوات الروسية تدمر مستودع صواريخ في خيرسون وتحيد عشرات الجنود الأوكرانيين- عاجل
القوات الروسية تدمر مستودع صواريخ في خيرسون وتحيد عشرات الجنود الأوكرانيين- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية دمرت مستودع صواريخ وحيّدت نحو 130 جنديًا أوكرانيًا تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية. 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T10:30+0000
2023-10-10T10:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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دمرت الوحدات الروسية قوى عاملة ومعدات تابعة للواءالمجوقل 82 والألوية الآلية 65 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة، منطقة زابوروجيه.
سبوتنيك عربي
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر مستودع صواريخ في خيرسون وتحيد عشرات الجنود الأوكرانيين- عاجل

10:30 GMT 10.10.2023 (تم التحديث: 10:37 GMT 10.10.2023)
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية ذاتية الدفع "مستا-إس" في اتجاه محور خيرسون.
مدفعية ذاتية الدفع مستا-إس في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية دمرت مستودع صواريخ وحيّدت نحو 130 جنديًا أوكرانيًا تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
دمرت الوحدات الروسية قوى عاملة ومعدات تابعة للواءالمجوقل 82 والألوية الآلية 65 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة، منطقة زابوروجيه.
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Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربياليوم الرابع لـ"طوفان الأقصى"... تغطية مباشرة للأحداث... صور وفيديو09:23 GMTВоеннослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:09 GMT
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