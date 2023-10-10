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https://sputnikarabic.ae/20231010/المشاهد-الأولى-لوصول-رئيس-الوزراء-العراقي-محمد-شياع-السوداني-إلى-موسكو-1081849308.html
المشاهد الأولى لوصول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى موسكو
المشاهد الأولى لوصول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى موسكو
أفاد مراسل سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، بوصول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية. 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T07:24+0000
2023-10-10T07:24+0000
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وأكدّ المراسل أن طائرة رئيس الوزراء وصلت اليوم صباحا وهبطت في مطار "فنوكوفو" الدولي.وأشار المراسل أنه على الجانب الروسي، سيلتقي رئيس الوزراء العراقي بالممثل الخاص لرئيس روسيا للشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، والسفير الروسي في العراق إلبروس كوتراشيف.ونوّه رئيس الوزراء العراقي، يوم أمس الاثنين، بالتزام الحكومة بتسديد المستحقات الروسية على العراق، ضمن مديونية "نادي باريس"، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين البلدين لتسديدها.وقال السوداني في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لدينا استحقاقات دفع لصالح روسيا، ضمن مديونية "نادي باريس"، ونحن ملتزمون بها ويمكن أن نحصل على استثناء لدفعها، لأن عدم الالتزام بدفعها يقلل من تصنيف العراق الائتماني".
https://sputnikarabic.ae/20231010/وزير-الخارجية-الليبي-حل-لجنة-66-يعرقل-العملية-الانتخابية-القادمة-1081847873.html
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العالم العربي, روسيا, العراق
العالم العربي, روسيا, العراق

المشاهد الأولى لوصول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى موسكو

07:24 GMT 10.10.2023
© Sputnik . Johnny Eliasوصول رئيس الوزراء العراقي إلى موسكو
وصول رئيس الوزراء العراقي إلى موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
© Sputnik . Johnny Elias
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أفاد مراسل سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، بوصول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية.
وأكدّ المراسل أن طائرة رئيس الوزراء وصلت اليوم صباحا وهبطت في مطار "فنوكوفو" الدولي.
وأشار المراسل أنه على الجانب الروسي، سيلتقي رئيس الوزراء العراقي بالممثل الخاص لرئيس روسيا للشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، والسفير الروسي في العراق إلبروس كوتراشيف.
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ونوّه رئيس الوزراء العراقي، يوم أمس الاثنين، بالتزام الحكومة بتسديد المستحقات الروسية على العراق، ضمن مديونية "نادي باريس"، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين البلدين لتسديدها.
وقال السوداني في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لدينا استحقاقات دفع لصالح روسيا، ضمن مديونية "نادي باريس"، ونحن ملتزمون بها ويمكن أن نحصل على استثناء لدفعها، لأن عدم الالتزام بدفعها يقلل من تصنيف العراق الائتماني".
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