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https://sputnikarabic.ae/20231010/المكتب-لسياسي-لـحماس-لا-معلومات-نهائية-عن-الأسرى-الإسرائيليين-1081850399.html
المكتب لسياسي لحركة "حماس": لا معلومات "نهائية" عن الأسرى الإسرائيليين
المكتب لسياسي لحركة "حماس": لا معلومات "نهائية" عن الأسرى الإسرائيليين
أفاد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، اليوم الثلاثاء، لـ"سبوتنيك"، بأنه لا توجد معلومات نهائية عن أعداد وجنسيات الأسرى المحتجزين لدى الحركة. 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T08:26+0000
2023-10-10T08:32+0000
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وأكد بدران، بالقول: "حتى الساعة، لم يتم إحصاء أعداد الأسرى الإسرائيليين، وجمع كامل بياناتهم والتأكد من هوياتهم".وشدد عضو المكتب السياسي للحركة على أن "حماس لن تغادر غزة وستواصل المعارك ضد الإسرائليين على الأرض".وأعلنت حركة "حماس"، النفير العام، يوم الجمعة المقبلة، تحت مسمى "جمعة طوفان الأقصى"، من أجل نصرة القدس والأقصى وغزة، بحسب قولها.وقالت الحركة، في بيان لها، إنها "تشدّ على أيادي الشباب الثائرين في عموم الضفة الغربية والقدس المحتلة، للانتفاض والخروج في حشود هادرة، والاشتباك مع الجنود الإسرائليين في كل مكان"، حسب وكالة "قدس برس".ودعا البيان، بالقول: " ندعو جماهير الأمة العربية والإسلامية وجماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان وفي مخيمات اللجوء والشتات، إلى الزحف نحو حدود فلسطين الحبيبة في حشود ضخمة"، وليحتشدوا في أقرب نقطة نحو القدس، بحسب البيان.
https://sputnikarabic.ae/20231010/فلسطين-تطالب-المجتمع-الدولي-بضرورة-التدخل-العاجل-لوقف-العدوان-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-1081848872.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى, اسرائيل
العالم العربي, طوفان الأقصى, اسرائيل

المكتب لسياسي لحركة "حماس": لا معلومات "نهائية" عن الأسرى الإسرائيليين

08:26 GMT 10.10.2023 (تم التحديث: 08:32 GMT 10.10.2023)
© Photoجنود إسرائيليين تم أسرهم خلال اقتحام قوات تابعة للجناح العسكري لحركة "حماس" المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة
جنود إسرائيليين تم أسرهم خلال اقتحام قوات تابعة للجناح العسكري لحركة حماس المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
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أفاد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، اليوم الثلاثاء، لـ"سبوتنيك"، بأنه لا توجد معلومات نهائية عن أعداد وجنسيات الأسرى المحتجزين لدى الحركة.
وأكد بدران، بالقول: "حتى الساعة، لم يتم إحصاء أعداد الأسرى الإسرائيليين، وجمع كامل بياناتهم والتأكد من هوياتهم".

وأوضح بدران أن "الدعوات الإسرائيلية للفلسطينيين لمغادرة غزة، هي مخطط إسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني والإبادة الجماعية".

وشدد عضو المكتب السياسي للحركة على أن "حماس لن تغادر غزة وستواصل المعارك ضد الإسرائليين على الأرض".
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06:55 GMT
وأعلنت حركة "حماس"، النفير العام، يوم الجمعة المقبلة، تحت مسمى "جمعة طوفان الأقصى"، من أجل نصرة القدس والأقصى وغزة، بحسب قولها.
وقالت الحركة، في بيان لها، إنها "تشدّ على أيادي الشباب الثائرين في عموم الضفة الغربية والقدس المحتلة، للانتفاض والخروج في حشود هادرة، والاشتباك مع الجنود الإسرائليين في كل مكان"، حسب وكالة "قدس برس".
ودعا البيان، بالقول: " ندعو جماهير الأمة العربية والإسلامية وجماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان وفي مخيمات اللجوء والشتات، إلى الزحف نحو حدود فلسطين الحبيبة في حشود ضخمة"، وليحتشدوا في أقرب نقطة نحو القدس، بحسب البيان.
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