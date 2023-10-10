https://sputnikarabic.ae/20231010/المملكة-الأردنية-تقرر-إغلاق-جسر-الملك-حسين-الرابط-بينها-وبين-الضفة-الغربية--1081849978.html
المملكة الأردنية تقرر إغلاق جسر الملك حسين الرابط بينها وبين الضفة الغربية
المملكة الأردنية تقرر إغلاق جسر الملك حسين الرابط بينها وبين الضفة الغربية
أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، إغلاق جسر"الملك حسين" الرابط بين الأردن والضفة الغربية، أمام حركة المسافرين والشحن. 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T08:14+0000
2023-10-10T08:14+0000
2023-10-10T08:14+0000
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ونوّهت مديرية الأمن العام الأردنية في بيان نقلته "وكالة الأنباء الأردنية"، إلى أنه لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر "الشيخ حسين" و"المعبر الجنوبي".كما أهابت المديرية بوجوب التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر، ومتابعة وسائل الإعلام، لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر.وشدّد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، على ضرورة إيجاد حل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتوقف عن أي إجراء يسهم في زيادة التوتر والعنف ويقوض حل الدولتين، الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20231010/فلسطين-تطالب-المجتمع-الدولي-بضرورة-التدخل-العاجل-لوقف-العدوان-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-1081848872.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن
المملكة الأردنية تقرر إغلاق جسر الملك حسين الرابط بينها وبين الضفة الغربية
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أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، إغلاق جسر"الملك حسين" الرابط بين الأردن والضفة الغربية، أمام حركة المسافرين والشحن.
ونوّهت مديرية الأمن العام الأردنية في بيان نقلته "وكالة الأنباء الأردنية"، إلى أنه لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر "الشيخ حسين" و"المعبر الجنوبي".
كما أهابت المديرية بوجوب التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر، ومتابعة وسائل الإعلام، لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر.
وشدّد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، على ضرورة إيجاد حل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
للأراضي الفلسطينية والتوقف عن أي إجراء يسهم في زيادة التوتر والعنف ويقوض حل الدولتين، الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.