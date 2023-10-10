عربي
https://sputnikarabic.ae/20231010/المملكة-الأردنية-تقرر-إغلاق-جسر-الملك-حسين-الرابط-بينها-وبين-الضفة-الغربية--1081849978.html
المملكة الأردنية تقرر إغلاق جسر الملك حسين الرابط بينها وبين الضفة الغربية
المملكة الأردنية تقرر إغلاق جسر الملك حسين الرابط بينها وبين الضفة الغربية
أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، إغلاق جسر"الملك حسين" الرابط بين الأردن والضفة الغربية، أمام حركة المسافرين والشحن. 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T08:14+0000
2023-10-10T08:14+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/12/1081144612_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f21958b04278664ed7691aa57a13432a.jpg
ونوّهت مديرية الأمن العام الأردنية في بيان نقلته "وكالة الأنباء الأردنية"، إلى أنه لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر "الشيخ حسين" و"المعبر الجنوبي".كما أهابت المديرية بوجوب التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر، ومتابعة وسائل الإعلام، لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر.وشدّد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، على ضرورة إيجاد حل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتوقف عن أي إجراء يسهم في زيادة التوتر والعنف ويقوض حل الدولتين، الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20231010/فلسطين-تطالب-المجتمع-الدولي-بضرورة-التدخل-العاجل-لوقف-العدوان-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-1081848872.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/12/1081144612_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a2d1e548965366e5c4c46d7413e0f46d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن

المملكة الأردنية تقرر إغلاق جسر الملك حسين الرابط بينها وبين الضفة الغربية

08:14 GMT 10.10.2023
© AFP 2023 / Hazem Baderسياح يزورون موقع تل السلطان الذي يعود إلى ما قبل التاريخ بالقرب من مدينة أريحا الفلسطينية في الضفة الغربية في 17 سبتمبر 2023، والذي أضيف إلى قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو في نفس اليوم.
سياح يزورون موقع تل السلطان الذي يعود إلى ما قبل التاريخ بالقرب من مدينة أريحا الفلسطينية في الضفة الغربية في 17 سبتمبر 2023، والذي أضيف إلى قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو في نفس اليوم. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
© AFP 2023 / Hazem Bader
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، إغلاق جسر"الملك حسين" الرابط بين الأردن والضفة الغربية، أمام حركة المسافرين والشحن.
ونوّهت مديرية الأمن العام الأردنية في بيان نقلته "وكالة الأنباء الأردنية"، إلى أنه لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر "الشيخ حسين" و"المعبر الجنوبي".
كما أهابت المديرية بوجوب التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر، ومتابعة وسائل الإعلام، لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر.
الجيش الإسرائيلي يدمر عددا من المساجد والمصارف والمدارس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
فلسطين تطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوقف "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"
06:55 GMT
وشدّد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، على ضرورة إيجاد حل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتوقف عن أي إجراء يسهم في زيادة التوتر والعنف ويقوض حل الدولتين، الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربياليوم الرابع لـ"طوفان الأقصى"... تغطية مباشرة للأحداث... صور وفيديو06:53 GMTВоеннослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала