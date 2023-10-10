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https://sputnikarabic.ae/20231010/اليوم-الرابع-لـطوفان-الأقصى-تغطية-مباشرة-للأحداث-1081847600.html
اليوم الرابع لـ"طوفان الأقصى"... تغطية مباشرة للأحداث
اليوم الرابع لـ"طوفان الأقصى"... تغطية مباشرة للأحداث
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد... 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T05:32+0000
2023-10-10T05:32+0000
طوفان الأقصى
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
قصف قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي

اليوم الرابع لـ"طوفان الأقصى"... تغطية مباشرة للأحداث

05:32 GMT 10.10.2023
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يتبع
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة". وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى". وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
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