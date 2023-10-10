عربي
إعلام: وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن الانتقال إلى "هجوم واسع النطاق" ضد قطاع غزة
https://sputnikarabic.ae/20231010/بايدن-واشنطن-ستزود-إسرائيل-بأنظمة-عسكرية-إضافية-تشمل-ذخائر-وصواريخ-اعتراضية-1081874668.html
بايدن: واشنطن ستزود إسرائيل بأنظمة عسكرية إضافية تشمل ذخائر وصواريخ اعتراضية
بايدن: واشنطن ستزود إسرائيل بأنظمة عسكرية إضافية تشمل ذخائر وصواريخ اعتراضية
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستزود إسرائيل بأنظمة عسكرية تشمل ذخائر وصواريخ اعتراضية، لتجديد مخزون صواريخ منظومة الدفاع الجوي "القبة... 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T19:14+0000
2023-10-10T19:14+0000
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1b/1079464210_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_1f158b304cacbf9fee1280008fd7e5f8.jpg
وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي: "نعمل على تقديم أنظمة عسكرية إضافية، بما في ذلك ذخائر وصواريخ اعتراضية لتجديد مخزون القبة الحديدية... سنعمل على ضمان ألا تنفد هذه الأصول الحيوية لدى إسرائيل".وتابع بايدن: "تعزز الولايات المتحدة وضع قواتنا العسكرية في المنطقة لتعزيز ردعنا، وقد حركت وزارة الدفاع مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد إلى شرق البحر المتوسط... ونحن على استعداد لتحريك أصول إضافية إذا اقتضت الحاجة".وقال بايدن: "دعوني أقول شيئاً واحداً لأي دولة أو منظمة أو أي شخص يفكر في الاستفادة من هذا الوضع: لا تفعل ذلك. لا تفعل ذلك. قد تكون قلوبنا مكسورة، لكن تصميمنا لا يتزعزع". وأكد بايدن معلومات سبق أن ظهرت في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تفيد بوجود مواطنين أمريكيين أيضاً بين رهائن حركة حماس الفلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20231010/طوفان-الأقصى-ارتفاع-حصيلة-القتلى-الإسرائيليين-إلى-1000-وإصابة-2800-بينهم-عشرات-في-حالة-حرجة-1081874426.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1b/1079464210_108:0:1353:934_1920x0_80_0_0_3f3bbeb6c55b0566cb410b1afe342a53.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن: واشنطن ستزود إسرائيل بأنظمة عسكرية إضافية تشمل ذخائر وصواريخ اعتراضية

19:14 GMT 10.10.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستزود إسرائيل بأنظمة عسكرية تشمل ذخائر وصواريخ اعتراضية، لتجديد مخزون صواريخ منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" الإسرائيلية.
وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي: "نعمل على تقديم أنظمة عسكرية إضافية، بما في ذلك ذخائر وصواريخ اعتراضية لتجديد مخزون القبة الحديدية... سنعمل على ضمان ألا تنفد هذه الأصول الحيوية لدى إسرائيل".
وتابع بايدن: "تعزز الولايات المتحدة وضع قواتنا العسكرية في المنطقة لتعزيز ردعنا، وقد حركت وزارة الدفاع مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد إلى شرق البحر المتوسط... ونحن على استعداد لتحريك أصول إضافية إذا اقتضت الحاجة".
الوضع في عسقلان، حدود قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
"طوفان الأقصى".. ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1000 وإصابة 2800 بينهم عشرات في حالة حرجة
19:00 GMT
كما حذر الرئيس الأمريكي أي دولة أو منظمة ثالثة من محاولة استغلال الصراع المتصاعد بين فلسطين وإسرائيل.
وقال بايدن: "دعوني أقول شيئاً واحداً لأي دولة أو منظمة أو أي شخص يفكر في الاستفادة من هذا الوضع: لا تفعل ذلك. لا تفعل ذلك. قد تكون قلوبنا مكسورة، لكن تصميمنا لا يتزعزع".
وأكد بايدن معلومات سبق أن ظهرت في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تفيد بوجود مواطنين أمريكيين أيضاً بين رهائن حركة حماس الفلسطينية.
وأشار بايدن إلى أن 14 أمريكيا على الأقل لقوا حتفهم في إسرائيل منذ بدء القتال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربياليوم الرابع لـ"طوفان الأقصى"... تغطية مباشرة للأحداث... صور وفيديو19:43 GMTВоеннослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала