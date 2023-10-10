https://sputnikarabic.ae/20231010/بايدن-واشنطن-ستزود-إسرائيل-بأنظمة-عسكرية-إضافية-تشمل-ذخائر-وصواريخ-اعتراضية-1081874668.html

بايدن: واشنطن ستزود إسرائيل بأنظمة عسكرية إضافية تشمل ذخائر وصواريخ اعتراضية

بايدن: واشنطن ستزود إسرائيل بأنظمة عسكرية إضافية تشمل ذخائر وصواريخ اعتراضية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستزود إسرائيل بأنظمة عسكرية تشمل ذخائر وصواريخ اعتراضية، لتجديد مخزون صواريخ منظومة الدفاع الجوي "القبة... 10.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-10T19:14+0000

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وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي: "نعمل على تقديم أنظمة عسكرية إضافية، بما في ذلك ذخائر وصواريخ اعتراضية لتجديد مخزون القبة الحديدية... سنعمل على ضمان ألا تنفد هذه الأصول الحيوية لدى إسرائيل".وتابع بايدن: "تعزز الولايات المتحدة وضع قواتنا العسكرية في المنطقة لتعزيز ردعنا، وقد حركت وزارة الدفاع مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد إلى شرق البحر المتوسط... ونحن على استعداد لتحريك أصول إضافية إذا اقتضت الحاجة".وقال بايدن: "دعوني أقول شيئاً واحداً لأي دولة أو منظمة أو أي شخص يفكر في الاستفادة من هذا الوضع: لا تفعل ذلك. لا تفعل ذلك. قد تكون قلوبنا مكسورة، لكن تصميمنا لا يتزعزع". وأكد بايدن معلومات سبق أن ظهرت في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تفيد بوجود مواطنين أمريكيين أيضاً بين رهائن حركة حماس الفلسطينية.

https://sputnikarabic.ae/20231010/طوفان-الأقصى-ارتفاع-حصيلة-القتلى-الإسرائيليين-إلى-1000-وإصابة-2800-بينهم-عشرات-في-حالة-حرجة-1081874426.html

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