https://sputnikarabic.ae/20231010/بايدن-يجرى-مقابلة-مع-محقق-خاص-كجزء-من-التحقيق-في-تعامله-مع-الوثائق-السرية-1081845326.html

بايدن يجرى مقابلة مع محقق خاص كجزء من التحقيق في تعامله مع الوثائق السرية

بايدن يجرى مقابلة مع محقق خاص كجزء من التحقيق في تعامله مع الوثائق السرية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أجري بشكل طوعي يومي الأحد والاثنين، مقابلة مع المحققين، كجزء من التحقيق في تعامله مع الوثائق... 10.10.2023, سبوتنيك عربي

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وجاء في بيان للبيت الأبيض: "تم إجراء مقابلة مع الرئيس كجزء من التحقيق الذي يقوده المستشار الخاص روبرت هور.، وجرت المقابلة الطوعية في البيت الأبيض على مدى يومين، الأحد والاثنين، وانتهت يوم الاثنين".وأكد البيان أن الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض يتعاونان مع المحققين "وكما كان مناسباً، قدمنا تحديثات ذات صلة بشكل عام، محاولين أن نكون شفافين قدر الإمكان في حماية والحفاظ على نزاهة التحقيق".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اعترفت الحكومة الأمريكية علنا بأنها أجرت تحقيقا في إساءة تعامل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع الوثائق السرية، بعدما اكتشف محاموه وثائق حساسة في مكتبه ومكان إقامته.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انتقد سابقا سلفه، دونالد ترامب، بسبب حوزته لسجلات حساسة داخل منزله في منتجع "مار إيه لاغو" في ولاية فلوريدا.

https://sputnikarabic.ae/20230121/بعد-تصريحات-عدم-الندم-بشأنها-البيت-الأبيض-بايدن-يتعامل-مع-الوثائق-السرية-على-محمل-الجد-1072538120.html

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