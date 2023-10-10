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https://sputnikarabic.ae/20231010/بوتين-يعزو-تفاقم-الصراع-الفلسطيني--الإسرائيلي-إلى-فشل-أمريكا-1081863169.html
بوتين يعزو تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى "فشل أمريكا"
بوتين يعزو تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى "فشل أمريكا"
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن تفاقم الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، هو نتيجة فشل السياسة الأمريكية وتجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي. 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T13:13+0000
2023-10-10T13:14+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار فلسطين اليوم
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وأضاف بوتين خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، في مقر الرئاسة الروسية "الكرملين": "للأسف، نشهد تدهورا حادا في الوضع في الشرق الأوسط، وأعتقد أن الكثيرين سيتفقون معي على أن هذا مثال واضح على فشل سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، التي حاولت احتكار التسوية".وأردف بوتين، قائلا: "ومن خلال ممارسة هذا الضغط، تجاهلت الولايات المتحدة في كل مرة المصالح الأساسية للشعب الفلسطيني، والحاجة إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بوصول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية.وأكد المراسل أن طائرة رئيس الوزراء العراقي وصلت، اليوم الثلاثاء صباحا، وهبطت في مطار "فنوكوفو" الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20231006/لا-يمكن-تجاهل-روسيا-كلاعب-دولي-خبراء-يتحدثون-عن-خطاب-بوتين-في-منتدى-فالداي-1081710875.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار فلسطين اليوم
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار فلسطين اليوم

بوتين يعزو تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى "فشل أمريكا"

13:13 GMT 10.10.2023 (تم التحديث: 13:14 GMT 10.10.2023)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الدورة الـ20 لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الدورة الـ20 لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن تفاقم الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، هو نتيجة فشل السياسة الأمريكية وتجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضاف بوتين خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، في مقر الرئاسة الروسية "الكرملين": "للأسف، نشهد تدهورا حادا في الوضع في الشرق الأوسط، وأعتقد أن الكثيرين سيتفقون معي على أن هذا مثال واضح على فشل سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، التي حاولت احتكار التسوية".

وأضاف الرئيس بوتين: "واشنطن روجت لأفكارها الخاصة حول كيفية المضي قدما في التسوية والضغط على الجانبين ولكن للأسف لم تكن مهتمة بإيجاد حلول وسط مقبولة للجانبين".

وأردف بوتين، قائلا: "ومن خلال ممارسة هذا الضغط، تجاهلت الولايات المتحدة في كل مرة المصالح الأساسية للشعب الفلسطيني، والحاجة إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة".
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وشدد بوتين على أن "موقف روسيا، مثل موقف العراق، هو ضرورة تقليل الأضرار التي تلحق بالسكان المدنيين إلى الصفر".
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بوصول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية.
وأكد المراسل أن طائرة رئيس الوزراء العراقي وصلت، اليوم الثلاثاء صباحا، وهبطت في مطار "فنوكوفو" الدولي.
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