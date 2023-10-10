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https://sputnikarabic.ae/20231010/تشييع-جثامين-الصحفيين-سعيد-الطويل-ومحمد-صبح-بعد-مقتلهما--بقصف-إسرائيلي-في-غزة-1081854869.html
تشييع جثامين الصحفيين سعيد الطويل ومحمد صبح بعد مقتلهما بقصف إسرائيلي في غزة... فيديو
تشييع جثامين الصحفيين سعيد الطويل ومحمد صبح بعد مقتلهما بقصف إسرائيلي في غزة... فيديو
شيعت جماهير فلسطينية جثامين الصحفيين محمد صبح وسعيد الطويل الذين قتلا بقصف اسرائيلي خلال تغطيتهم الصحفية، وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشفاء بغزة، وشارك... 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T11:16+0000
2023-10-10T11:38+0000
طوفان الأقصى
تقارير سبوتنيك
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وقال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، لوكالة "سبوتنيك": "هذا ما حذرنا منه سابقاً، إنَّ الاحتلال يبيت نية استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام، واستهداف الصحفيين صبح والطويل لن يثني الطواقم الصحفية من تغطية الأحداث في قطاع غزة".وقال الصحفي عماد عيد لـ "سبوتنيك": "هي خسارة كبيرة، ويبدو أنَّ إسرائيل لا تريد للصورة أن تخرج من قطاع غزة، ونقول إننا سنواصل التغطية لإيصال الحقيقة وصوت الحق التي ترغب إسرائيل في إسكاته".وكانت الطائرات الإسرائيلية قصفت برج حجي في شارع المؤسسات بمحافظة غزة وتم تدميره بالكامل، وقتل جراء القصف الصحفي سعيد الطويل من سكان محافظة رفح جنوباً، ويعمل رئيس تحرير موقع الخامسة للأنباء، والصحفي محمد رزق صبح من سكان غزة ويعمل مصورا لوكالة خبر، وأصيب الصحفي هشام النواجحة بجراح خطيرة ادخل على إثرها لغرفة العناية المشددة في مجمع الشفاء الطبي، ما يرفع عدد الصحفيين الذين قتلوا بالقصف الإسرائيلي إلى 6، واثنين مفقودين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الثاني.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع حماس في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
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طوفان الأقصى, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم

تشييع جثامين الصحفيين سعيد الطويل ومحمد صبح بعد مقتلهما بقصف إسرائيلي في غزة... فيديو

11:16 GMT 10.10.2023 (تم التحديث: 11:38 GMT 10.10.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatتشييع جثامين الصحفيين سعيد الطويل ومحمد صبح بعد مقتلهما في قصف إسرائيلي بغزة
تشييع جثامين الصحفيين سعيد الطويل ومحمد صبح بعد مقتلهما في قصف إسرائيلي بغزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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شيعت جماهير فلسطينية جثامين الصحفيين محمد صبح وسعيد الطويل الذين قتلا بقصف اسرائيلي خلال تغطيتهم الصحفية، وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشفاء بغزة، وشارك العشرات من الصحفيين الفلسطينيين في تشييع صبح والطويل، وحمل الصحفيون السترات الواقية الملطخة بدماء الصحفيين.
وقال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، لوكالة "سبوتنيك": "هذا ما حذرنا منه سابقاً، إنَّ الاحتلال يبيت نية استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام، واستهداف الصحفيين صبح والطويل لن يثني الطواقم الصحفية من تغطية الأحداث في قطاع غزة".
وقال الصحفي عماد عيد لـ "سبوتنيك": "هي خسارة كبيرة، ويبدو أنَّ إسرائيل لا تريد للصورة أن تخرج من قطاع غزة، ونقول إننا سنواصل التغطية لإيصال الحقيقة وصوت الحق التي ترغب إسرائيل في إسكاته".

ويضيف الصحفي حاتم سلمي: "أطالب بتوفير حماية للصحفيين في ظل استهداف الاحتلال لنا اثناء التغطية، فنحن دورنا نقل الحقيقة وتغطية الاحداث، وإسرائيل تجعل منا الحدث نفسه كما حصل مع الزميليين صبح والطويل".

وكانت الطائرات الإسرائيلية قصفت برج حجي في شارع المؤسسات بمحافظة غزة وتم تدميره بالكامل، وقتل جراء القصف الصحفي سعيد الطويل من سكان محافظة رفح جنوباً، ويعمل رئيس تحرير موقع الخامسة للأنباء، والصحفي محمد رزق صبح من سكان غزة ويعمل مصورا لوكالة خبر، وأصيب الصحفي هشام النواجحة بجراح خطيرة ادخل على إثرها لغرفة العناية المشددة في مجمع الشفاء الطبي، ما يرفع عدد الصحفيين الذين قتلوا بالقصف الإسرائيلي إلى 6، واثنين مفقودين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الثاني.
© Sputnik . Ajwad Jradatتشييع جثامين الصحفيين سعيد الطويل ومحمد صبح بعد مقتلهما في قصف إسرائيلي بغزة
تشييع جثامين الصحفيين سعيد الطويل ومحمد صبح بعد مقتلهما في قصف إسرائيلي بغزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
تشييع جثامين الصحفيين سعيد الطويل ومحمد صبح بعد مقتلهما في قصف إسرائيلي بغزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع حماس في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
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