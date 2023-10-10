https://sputnikarabic.ae/20231010/تظاهرات-حاشدة-دعما-لفلسطين-في-العاصمة-الإسبانية-مدريد-فيديو-1081846465.html

تظاهرات حاشدة دعما لفلسطين في العاصمة الإسبانية مدريد... فيديو

تظاهرات حاشدة دعما لفلسطين في العاصمة الإسبانية مدريد... فيديو

احتشد الآلاف، اليوم الثلاثاء، ولليوم الثاني على التوالي، في تظاهرة ضخمة بالعاصمة الإسبانية، مدريد، دعما للقضية الفلسطينية وتنديدا بالغارات الإسرالئلية على قطاع... 10.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-10T04:07+0000

2023-10-10T04:07+0000

2023-10-10T04:07+0000

أخبار فلسطين اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وتظاهر الآلاف من أبناء الجاليات العربية والفلسطينية، والأحزاب السياسية الإسبانية الداعمة للقضية الفلسطينية، وحركة "مقاطعة إسرائيل" (BDC) تنديدا بالحرب والعدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.واحتشد المشاركون في المظاهرة، في الساحة المركزية سول وسط العاصمة الإسبانية مدريد، وأمام مقر رئاسة الحكومة المحلية، رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين شعارات الحرية لفلسطين والدعوة لمقاطعة إسرائيل.كما وندد المتضامنون بالصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية وكيل الغرب وأمريكا بمكيالين متجاهلين الدم الفلسطيني المسفوح من قبل آلة الحرب الإسرائيلية.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231010/التلفزيون-الفلسطيني-مقتل-وإصابة-عدد-من-الصحفيين-إثر-قصف-مبنى-سكني-غرب-غزة-1081845464.html

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أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, أخبار العالم الآن