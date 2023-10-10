https://sputnikarabic.ae/20231010/جيش-الدفاع-الإسرائيلي-يسعى-لنزع-قدرة-حماس-القتالية-بحلول-نهاية-الصراع-الدائر--1081848579.html
جيش الدفاع الإسرائيلي يسعى لنزع قدرة حماس القتالية بحلول نهاية الصراع الدائر
جيش الدفاع الإسرائيلي يسعى لنزع قدرة حماس القتالية بحلول نهاية الصراع الدائر
صرّح المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، بأن مهمة الجيش هي التأكد من أن حركة حماس الفلسطينية لن يكون لديها أي إمكانات عسكرية بحلول نهاية... 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T06:53+0000
2023-10-10T06:53+0000
2023-10-10T06:53+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وأشار في مقابلة إعلامية إلى أن "لدينا مهمة أساسية، تتمثل في ضمان عدم امتلاك حماس لقدرات عسكرية في نهاية الحرب، وسوف يتحقق ذلك".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى بين العسكريين الإسرائيليين خلال المواجهات مع حركة "حماس" إلى 124 جنديا وضابطا.ونشر الجيش الإسرائيلي على موقعه الرسمي أسماء 38 جنديًا إضافيا لقوا حتفهم خلال مواجهات مع مقاتلي حركة "حماس" منذ يوم السبت الماضي، ليرتفع إجمالي عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قُتلوا خلال المواجهات إلى 124 جنديا وضابطا.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
https://sputnikarabic.ae/20231010/حركة-الجهاد-الإسلامي-تعلن-مقتل-2-من-عناصرها-نتيجة-العدوان-الإسرائيلي-على-لبنان-1081848377.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى
جيش الدفاع الإسرائيلي يسعى لنزع قدرة حماس القتالية بحلول نهاية الصراع الدائر
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صرّح المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، بأن مهمة الجيش هي التأكد من أن حركة حماس الفلسطينية لن يكون لديها أي إمكانات عسكرية بحلول نهاية الصراع.
وأشار في مقابلة إعلامية إلى أن "لدينا مهمة أساسية، تتمثل في ضمان عدم امتلاك حماس لقدرات عسكرية في نهاية الحرب، وسوف يتحقق ذلك".
وأضاف كونريكوس أن القوات الإسرائيلية تنتشر على طول الحدود الجنوبية للبلاد، وتستعد لتنفيذ مهامها.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى بين العسكريين الإسرائيليين خلال المواجهات
مع حركة "حماس" إلى 124 جنديا وضابطا.
ونشر الجيش الإسرائيلي على موقعه الرسمي أسماء 38 جنديًا إضافيا لقوا حتفهم خلال مواجهات مع مقاتلي حركة "حماس" منذ يوم السبت الماضي، ليرتفع إجمالي عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قُتلوا خلال المواجهات إلى 124 جنديا وضابطا.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".