https://sputnikarabic.ae/20231010/حركة-الجهاد-الإسلامي-تعلن-مقتل-2-من-عناصرها-نتيجة-العدوان-الإسرائيلي-على-لبنان-1081848377.html

حركة الجهاد الإسلامي تعلن مقتل 2 من عناصرها نتيجة "العدوان الإسرائيلي على لبنان"

حركة الجهاد الإسلامي تعلن مقتل 2 من عناصرها نتيجة "العدوان الإسرائيلي على لبنان"

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، "مقتل 2 من عناصرها في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية. 10.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-10T06:29+0000

2023-10-10T06:29+0000

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وقالت حركة الجهاد، في بيان لها، إن "مجموعة من مقاتليها الأبطال في سرايا القدس، تمكنت من اقتحام أحد مواقع الاحتلال جنوب لبنان، ونفذت اشتباكا مسلحا من نقطة صفر، ما أسفر عن مقتل ضابطين إسرائيليين أحدهما نائب قائد اللواء 300 في الجيش الاسرائيلي، وإصابة خمسة من الجنود بجراح مختلفة".وأضاف البيان، أن الاشتباكات أسفرت عن "استشهاد اثنين من سرايا القدس، هما حمزة حسن موسى فاروق، ورياض محمد قبلاوي أبو يزن، مؤكدا جهوزية الحركة الكاملة، في كل الساحات، واستمرارها في مواجهة العدو.وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الاثنين، استهداف ثكنتي برانيت وأفيفيم الإسرائيليتين، بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون.وقال الحزب، في بيان له، إن عناصره "هاجموا بالصواريخ مركز قيادة فرقة الجليل، وقيادة ‏كتيبة تابعة للواء الغربي التابعتين للجيش الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن الهجومين رد أولي على مقتل عناصره في جنوب لبنان.وأعلن "حزب الله"، في وقت سابق، مقتل 3 من عناصره نتيجة قصف إسرائيلي على جنوبي لبنان، فيما أعلن الجيش اللبناني، في بيان له، "إصابة ضابط بجروح طفيفة جراء قصف إسرائيلي لباحة مركز لقواته في محيط بلدة رميش".من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، إنه "قصف 3 مواقع تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان"، مشيرا إلى "مقتل اثنين من قواته نتيجة إطلاق النار عليهما، بالإضافة إلى إصابة أربعة جنود وثلاثة ضباط بجروح خطيرة".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق، باندلاع اشتباكات عند حدود بلدة الضهيرة جنوبي لبنان، وذلك بعد تسلل مجموعة مسلحة إلى داخل الحدود الإسرائيلية.يأتي ذلك بعد أيام من إعلان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.

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