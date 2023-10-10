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"حماس": موقف روسيا في مجلس الأمن كان لائقا جدا
"حماس": موقف روسيا في مجلس الأمن كان لائقا جدا
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، اليوم الثلاثاء، إن حركة حماس تعتبر موقف روسيا في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي... 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T04:55+0000
2023-10-10T04:55+0000
العالم العربي
روسيا
أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى
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وقال أبو مرزوق في مقابلة إعلامية: إن "موقف روسيا "في مجلس الأمن الدولي" كان لائقا جدا، فهي لم تسمح للولايات المتحدة وإسرائيل بتمرير قرارهما في مجلس الأمن".وأكد أبو مرزوق، أن الحركة تجري اتصالات مع روسيا بشأن قضية الأسرى الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الروسية.وأوضح أبو مرزوق أن الحركة حققت أهدافها من العملية العسكرية ضد إسرائيل، موضحا أن "حماس" منفتحة حاليا على الحوار.وما زال القتال مستمرا بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي أطلقت يوم السبت عملية "طوفان الأقصى" واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
https://sputnikarabic.ae/20231010/تظاهرات-حاشدة-دعما-لفلسطين-في-العاصمة-الإسبانية-مدريد-فيديو-1081846465.html
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العالم العربي, روسيا, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
العالم العربي, روسيا, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى

"حماس": موقف روسيا في مجلس الأمن كان لائقا جدا

04:55 GMT 10.10.2023
© Sputnik . Нэнси Сисель / الانتقال إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
© Sputnik . Нэнси Сисель
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قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، اليوم الثلاثاء، إن حركة حماس تعتبر موقف روسيا في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لائقا.
وقال أبو مرزوق في مقابلة إعلامية: إن "موقف روسيا "في مجلس الأمن الدولي" كان لائقا جدا، فهي لم تسمح للولايات المتحدة وإسرائيل بتمرير قرارهما في مجلس الأمن".
وأكد أبو مرزوق، أن الحركة تجري اتصالات مع روسيا بشأن قضية الأسرى الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الروسية.
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
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04:07 GMT
وأضاف عضو المكتب السياسي في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية: "هناك العشرات من حاملي الجنسية المزدوجة، نحن على تواصل مع روسيا بهذا الشأن، فهناك من يحمل الجنسية الروسية".
وأوضح أبو مرزوق أن الحركة حققت أهدافها من العملية العسكرية ضد إسرائيل، موضحا أن "حماس" منفتحة حاليا على الحوار.
وما زال القتال مستمرا بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي أطلقت يوم السبت عملية "طوفان الأقصى" واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
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