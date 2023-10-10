https://sputnikarabic.ae/20231010/خامنئي-يرد-لأول-مرة-على-اتهام-إيران-بالوقوف-خلف-عملية-طوفان-الأقصى-1081855042.html
خامنئي يرد لأول مرة على اتهام إيران بالوقوف خلف عملية "طوفان الأقصى"
خامنئي يرد لأول مرة على اتهام إيران بالوقوف خلف عملية "طوفان الأقصى"
أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده "لم تنخرط بهجمات حركة "حماس" على إسرائيل". 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T11:17+0000
2023-10-10T11:17+0000
2023-10-10T11:31+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران
إيران
أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104443/98/1044439884_0:0:2498:1406_1920x0_80_0_0_16b5b012fabc46d633899b3e77d42828.jpg
وأشاد خامنئي، في كلمة متلفزة، "بالذين خططوا للهجوم"، قائلا إن "مناصري النظام الصهيوني وبعض أولئك الذين ينتمون لهذا النظام الغاصب قالوا أمورا غير منطقية، في الأيام الماضية، مثل أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت خلف هذا الفعل (الهجوم)، هم على خطأ".وتابع: "أولئك الذين يقولون إن تصرفات الفلسطينيين تأتي من غير الفلسطينيين، ليس لديهم فهم حقيقي للشعب الفلسطيني ولديهم حسابات خاطئة".وأكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أمس الاثنين، أن "طهران ليست ضالعة في عملية "طوفان الأقصى"، التي بدأتها حركة "حماس" ضد إسرائيل، صباح السبت الماضي".وقالت البعثة، في بيان لها، إن "الإجراءات الحازمة التي اتخذتها فلسطين تشكل دفاعًا مشروعًا تمامًا في مواجهة سبعة عقود من الاحتلال القمعي والجرائم البشعة، التي ارتكبها النظام الصهيوني غير الشرعي"، حسب وكالة الطلبة الإيرانية -"إسنا".وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في وقت سابق، أن "إيران سترد بقوة على إسرائيل في حال القيام بعمل ضدها".وقال كنعاني خلال مؤتمر صحفي: "سنرد بشكل مدمر على أي عمل أحمق ضد إيران، من قبل الكيان الصهيوني"، مضيفا أن: "غض أمريكا وبعض دول أوروبا النظر عن جرائم الكيان الإسرائيلي لوضع المقاومة بموقع المتهم والمدان، أمر مرفوض".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة".بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة".
https://sputnikarabic.ae/20231010/رئيس-هيئة-الأركان-الأمريكي-يدعو-إيران-إلى-عدم-التورط-في-النزاع-بين-إسرائيل-وحماس-1081845664.html
https://sputnikarabic.ae/20231010/خامنئي-ما-حدث-يوم-السابع-من-أكتوبر-هزيمة-عسكرية-واستخباراتية-لإسرائيل-لا-يمكن-ترميمها-1081850643.html
https://sputnikarabic.ae/20231009/إيران-إرسال-حاملة-طائرات-أمريكية-للمتوسط-مشاركة-عملية-في-العدوان-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-1081831879.html
إسرائيل
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104443/98/1044439884_277:0:2498:1666_1920x0_80_0_0_3d288763a038e084ef99c3094996a3a3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
خامنئي يرد لأول مرة على اتهام إيران بالوقوف خلف عملية "طوفان الأقصى"
11:17 GMT 10.10.2023 (تم التحديث: 11:31 GMT 10.10.2023) تابعنا عبر
أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده "لم تنخرط بهجمات حركة "حماس" على إسرائيل".
وأشاد خامنئي، في كلمة متلفزة
، "بالذين خططوا للهجوم"، قائلا إن "مناصري النظام الصهيوني وبعض أولئك الذين ينتمون لهذا النظام الغاصب قالوا أمورا غير منطقية، في الأيام الماضية، مثل أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت خلف هذا الفعل (الهجوم)، هم على خطأ".
وتابع: "أولئك الذين يقولون إن تصرفات الفلسطينيين تأتي من غير الفلسطينيين، ليس لديهم فهم حقيقي للشعب الفلسطيني ولديهم حسابات خاطئة".
وأكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أمس الاثنين، أن "طهران ليست ضالعة في عملية "طوفان الأقصى"
، التي بدأتها حركة "حماس" ضد إسرائيل، صباح السبت الماضي".
وقالت البعثة، في بيان لها، إن "الإجراءات الحازمة التي اتخذتها فلسطين تشكل دفاعًا مشروعًا تمامًا في مواجهة سبعة عقود من الاحتلال القمعي والجرائم البشعة، التي ارتكبها النظام الصهيوني غير الشرعي"، حسب وكالة
الطلبة الإيرانية -"إسنا".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في وقت سابق، أن "إيران سترد بقوة على إسرائيل
في حال القيام بعمل ضدها".
وقال كنعاني خلال مؤتمر صحفي: "سنرد بشكل مدمر على أي عمل أحمق ضد إيران، من قبل الكيان الصهيوني"، مضيفا أن: "غض أمريكا وبعض دول أوروبا النظر عن جرائم الكيان الإسرائيلي لوضع المقاومة بموقع المتهم والمدان، أمر مرفوض".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين
بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة
".
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة".