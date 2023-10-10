https://sputnikarabic.ae/20231010/خبير-الدعم-الأمريكي-لإسرائيل-قد-يسبب-اضطرابات-في-الشرق-الأوسط-1081870439.html
خبير: الدعم الأمريكي لإسرائيل قد يسبب اضطرابات في الشرق الأوسط
خبير: الدعم الأمريكي لإسرائيل قد يسبب اضطرابات في الشرق الأوسط
صرّح سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق لدى المملكة العربية السعودية، ومساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن الدولي تشاس فريمان، لوكالة "سبوتنيك"،... 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T16:01+0000
2023-10-10T16:01+0000
2023-10-10T16:01+0000
العالم
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وأضاف: "الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل بشكل تلقائي، لكن هذا سيخلق مشاعر معادية لأمريكا أكبر بكثير في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي".وفي الوقت ذاته، أشار فريمان إلى أنه "من غير المرجح أن تقتصر الأزمة على إسرائيل وقطاع غزة، وسوف تنتشر إلى الدول المجاورة". وشدد على أن "التهديدات الجيوسياسية يمكن أن تنتشر بسرعة إلى لبنان وسوريا".وأضاف فريمان أن "الحلم الإسرائيلي - الأمريكي، بتطبيع العلاقات مع السعودية، قد مات أيضًا في المستقبل المنظور"، بحسب قوله.وقال دبلوماسي سابق إن "إدارة بايدن يبدو أنها تفاجأت بالهجوم المفاجئ والناجح لـ"حماس".
https://sputnikarabic.ae/20231010/طوفان-الأقصى-ومخاوف-من-فتح-جبهة-لبنان-1081865599.html
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العالم, العالم العربي
خبير: الدعم الأمريكي لإسرائيل قد يسبب اضطرابات في الشرق الأوسط
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صرّح سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق لدى المملكة العربية السعودية، ومساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن الدولي تشاس فريمان، لوكالة "سبوتنيك"، أن "الدعم الأمريكي لإسرائيل، قد ينتهي باضطرابات كاملة في الشرق الأوسط ويتحول إلى مشاعر معادية لأمريكا في جميع أنحاء العالم الإسلامي".
وأضاف: "الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل بشكل تلقائي، لكن هذا سيخلق مشاعر معادية لأمريكا أكبر بكثير في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي".
وفي الوقت ذاته، أشار فريمان إلى أنه "من غير المرجح أن تقتصر الأزمة على إسرائيل وقطاع غزة، وسوف تنتشر إلى الدول المجاورة". وشدد على أن "التهديدات الجيوسياسية يمكن أن تنتشر بسرعة إلى لبنان وسوريا".
وأضاف فريمان أن "الحلم الإسرائيلي - الأمريكي، بتطبيع العلاقات مع السعودية، قد مات أيضًا في المستقبل المنظور"، بحسب قوله.
وقال دبلوماسي سابق إن "إدارة بايدن يبدو أنها تفاجأت بالهجوم المفاجئ والناجح لـ"حماس".