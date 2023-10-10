https://sputnikarabic.ae/20231010/خبير-روسيا-قادرة-على-تقديم-الحلول-لكل-المشاكل-العربية-1081864688.html

خبير: روسيا قادرة على تقديم الحلول لكل المشاكل العربية

خبير: روسيا قادرة على تقديم الحلول لكل المشاكل العربية

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 10.10.2023, سبوتنيك عربي

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راديو

بلا قيود

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خبير: روسيا قادرة على تقديم الحلول لكل المشاكل العربية خبير: روسيا قادرة على تقديم الحلول لكل المشاكل العربية

وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين. للتعليق على هذه الزيارة تحدث لبرنامج "بلا قيود"، الخبير في الشأن الروسي مدير مركز "جي إس إم للدراسات" الدكتور آصف ملحم، قائلا:وجّهت البعثة المراقبة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية في جنيف وسويسرا، رسائل عاجلة إلى البعثات المعتمدة حول العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وحذرت من إجراءات الحكومة الإسرائيلية والوزير المتطرف إيتمار بن غفير، القمعية ضد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. حول هذا الموضوع تحدث لبرنامج"بلا قيود"، الخبير في الشان الفلسطيني - الإسرائيلي، الدكتور حسن مرهج، قائلا:قال السيناتور الأمريكي جوش هاولي، إنه "بعد تدهور الوضع في الشرق الأوسط، يجب أن تستلم إسرائيل كل الأموال المخصصة أصلا لأوكرانيا، ولا سيما أن إسرائيل، تواجه حاليا تهديدًا وجوديًا بعد إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى". عن هذا هذا الموضوع وغيره في سياق الصراع الأوكراني، تحدث الخبير في الشؤون الدولية الدكتور عماد الدين الحمروني، قائلا:نفذت تركيا عمليات أمنية في جميع أنحاء الجمهورية في أعقاب محاولة الهجوم الإرهابي، الذي قام به حزب العمال الكردستاني، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على مقر وزارة الداخلية في أنقرة. حول هذا الموضوع تحدث الباحث الاستراتيجي، الدكتور حسام شعيب حسام شعيب، قائلا:بخصوص اتهامات أردوغان للحلفاء الغربيين وعن أسباب عودة نشاط حزب العمال الكردستاني، يقول الكاتب والمحلل السياسي التركي الأستاذ محمود علوش:يتحمل كبار منتجي النفط المسؤولية في تهيئة الظروف المناسبة لتحول الطاقة. حول هذا الموضوع علّق الخبير النفطي، الأستاذ غابي عزيز التنوري، بالقول:التفاصيل في الملف الصوتي...

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محمد جمعة https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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