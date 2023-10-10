https://sputnikarabic.ae/20231010/خبير-روسيا-قادرة-على-تقديم-الحلول-لكل-المشاكل-العربية-1081864688.html
خبير: روسيا قادرة على تقديم الحلول لكل المشاكل العربية
خبير: روسيا قادرة على تقديم الحلول لكل المشاكل العربية
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T14:04+0000
2023-10-10T14:04+0000
2023-10-10T14:22+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: روسيا قادرة على تقديم الحلول لكل المشاكل العربية
خبير: روسيا قادرة على تقديم الحلول لكل المشاكل العربية
وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين. للتعليق على هذه الزيارة تحدث لبرنامج "بلا قيود"، الخبير في الشأن الروسي مدير مركز "جي إس إم للدراسات" الدكتور آصف ملحم، قائلا:وجّهت البعثة المراقبة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية في جنيف وسويسرا، رسائل عاجلة إلى البعثات المعتمدة حول العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وحذرت من إجراءات الحكومة الإسرائيلية والوزير المتطرف إيتمار بن غفير، القمعية ضد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. حول هذا الموضوع تحدث لبرنامج"بلا قيود"، الخبير في الشان الفلسطيني - الإسرائيلي، الدكتور حسن مرهج، قائلا:قال السيناتور الأمريكي جوش هاولي، إنه "بعد تدهور الوضع في الشرق الأوسط، يجب أن تستلم إسرائيل كل الأموال المخصصة أصلا لأوكرانيا، ولا سيما أن إسرائيل، تواجه حاليا تهديدًا وجوديًا بعد إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى". عن هذا هذا الموضوع وغيره في سياق الصراع الأوكراني، تحدث الخبير في الشؤون الدولية الدكتور عماد الدين الحمروني، قائلا:نفذت تركيا عمليات أمنية في جميع أنحاء الجمهورية في أعقاب محاولة الهجوم الإرهابي، الذي قام به حزب العمال الكردستاني، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على مقر وزارة الداخلية في أنقرة. حول هذا الموضوع تحدث الباحث الاستراتيجي، الدكتور حسام شعيب حسام شعيب، قائلا:بخصوص اتهامات أردوغان للحلفاء الغربيين وعن أسباب عودة نشاط حزب العمال الكردستاني، يقول الكاتب والمحلل السياسي التركي الأستاذ محمود علوش:يتحمل كبار منتجي النفط المسؤولية في تهيئة الظروف المناسبة لتحول الطاقة. حول هذا الموضوع علّق الخبير النفطي، الأستاذ غابي عزيز التنوري، بالقول:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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2023
محمد جمعة
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محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081864512_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_aefd6dc0fb3c01986e9081ebbc51172e.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
بلا قيود, аудио
خبير: روسيا قادرة على تقديم الحلول لكل المشاكل العربية
14:04 GMT 10.10.2023 (تم التحديث: 14:22 GMT 10.10.2023) تابعنا عبر
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناديا هلال
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين. للتعليق على هذه الزيارة تحدث لبرنامج "بلا قيود"، الخبير في الشأن الروسي مدير مركز "جي إس إم للدراسات" الدكتور آصف ملحم، قائلا:
بعد نشوء "داعش (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) عندنا في المنطقة العربية، ودخول روسيا على خط الأزمات العربية، وتبين للعالم العربي أن روسيا قادرة على تقديم حلول لكل المشاكل العربية، أصبحت معظم الدول العربية تميل إلى روسيا أكثر من غيرها، والعراق بدوره يسير أيضا في هذا الطور، لذلك في المرحلة القادمة سنشهد الكثير من المشاريع الاقتصادية الروسية في العراق".
وجّهت البعثة المراقبة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية في جنيف وسويسرا، رسائل عاجلة إلى البعثات المعتمدة حول العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وحذرت من إجراءات الحكومة الإسرائيلية والوزير المتطرف إيتمار بن غفير، القمعية ضد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. حول هذا الموضوع تحدث لبرنامج"بلا قيود"، الخبير في الشان الفلسطيني - الإسرائيلي، الدكتور حسن مرهج، قائلا:
بعد التصريحات التي سمعناها من المجتمع الدولي الأوروبي والأمريكي من حيث الدعم غير المسبوق لإسرائيل، لا أعتقد أن فلسطين لها اليوم دورا في هذا المجتمع الدولي، الذي وجد الفرصة للقضاء على كل ما يهدد إسرائيل، لذلك سوف نشاهد، في الأيام القادمة، ما هو أعظم مما شاهدناه اليوم في قطاع غزة، إلا إذا كان هناك موقف عربيا موحدا مقابل الموقف الغربي، لأنه بدون ذلك لن يكون لفلسطين إلا الله".
قال السيناتور الأمريكي جوش هاولي، إنه "بعد تدهور الوضع في الشرق الأوسط، يجب أن تستلم إسرائيل كل الأموال المخصصة أصلا لأوكرانيا، ولا سيما أن إسرائيل، تواجه حاليا تهديدًا وجوديًا بعد إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى". عن هذا هذا الموضوع وغيره في سياق الصراع الأوكراني، تحدث الخبير في الشؤون الدولية الدكتور عماد الدين الحمروني، قائلا:
الجميع يعرف أن الاقتصاد الأمريكي والدولة الأمريكية قائمة على الحروب لأن الحرب في العقل الاقتصادي الأمريكي هي جزء مهم في التطور الاقتصادي الرأسمالي المتوحش، لذلك دعمت وأسست وساندت كل الحروب في العالم منذ نشأتها، لذلك عندما قامت روسيا بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، رأينا كل الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية لم يتأخر في تمويل هذه الحرب لتدوم أكثر".
نفذت تركيا عمليات أمنية في جميع أنحاء الجمهورية في أعقاب محاولة الهجوم الإرهابي، الذي قام به حزب العمال الكردستاني، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على مقر وزارة الداخلية في أنقرة. حول هذا الموضوع تحدث الباحث الاستراتيجي، الدكتور حسام شعيب حسام شعيب، قائلا:
تريد تركيا أن تكون حاضرة في المنطقة العربية خاصة في ظروف فقدان أمريكا لحضورها وفي ظل التنامي للمحور الصيني- الروسي. تركيا هي دولة مُعتَدية على سوريا ولن تصل إلى قلوب السوريين. الطائرات المسيّرة الحديثة يمكن أن تكون أوكرانية ودخلت سوريا عبر الأراضي التركية وبتواطؤ تركي".
بخصوص اتهامات أردوغان للحلفاء الغربيين وعن أسباب عودة نشاط حزب العمال الكردستاني، يقول الكاتب والمحلل السياسي التركي الأستاذ محمود علوش:
تركيا أصبحت في موقف أقوى فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ومن جهة أخرى تركيا لا تستطيع التخلي عن علاقاتها مع الدول الغربية، حزب العمال الكردستاني أظهر ضعفه الاستخباراتي وقدراته اللوجستية. عودة نشاط حزب العمال الكردستاني بسبب خيبة أمله في رهانه على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
يتحمل كبار منتجي النفط المسؤولية في تهيئة الظروف المناسبة لتحول الطاقة. حول هذا الموضوع علّق الخبير النفطي، الأستاذ غابي عزيز التنوري، بالقول:
سوق النفط جدا شفاف ويتأثر بأي حركة في العالم، لذلك يَصعُب التكهن للتطورات، الدول النفطية تتجّه إلى الصناعات النفطية بدلًا من استهلاك النفط. تخفيض إنتاج النفط الآن يؤثر على تثبيت وتخفيض الهبوط بشكل تدريجي للوصول إلى سعر مناسب للجميع".
التفاصيل في الملف الصوتي...