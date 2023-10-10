https://sputnikarabic.ae/20231010/رئيس-هيئة-الأركان-الأمريكي-يدعو-إيران-إلى-عدم-التورط-في-النزاع-بين-إسرائيل-وحماس-1081845664.html

رئيس هيئة الأركان الأمريكي يدعو إيران إلى عدم التورط في النزاع بين إسرائيل وحماس

رئيس هيئة الأركان الأمريكي يدعو إيران إلى عدم التورط في النزاع بين إسرائيل وحماس

دعا رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الفريق الأول تشارلز براون، اليوم الثلاثاء، إيران إلى عدم التورط في النزاع الجاري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. 10.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-10T01:41+0000

2023-10-10T01:41+0000

2023-10-10T01:41+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

إسرائيل

إيران

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موسكو - سبوتنيك. وقال براون في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "نريد أن نبعث رسالة قوية بما يكفي. لا نريد أن تتسع رقعة هذا الصراع، والفكرة هي نقل هذه الرسالة إلى إيران بصوت عال وواضح".وأكد براون أن رسالته إلى إيران هي "عدم التدخل" في الوضع الحالي في إسرائيل.في سياق متصل، أفاد موقع "والا" الإسرائيلي، بأن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي، لبحث آخر تطورات العمليات العسكرية ضد حركة "حماس"، وخطوات تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.وما زال القتال مستمرا بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي أطلقت يوم السبت عملية "طوفان الأقصى" واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وبالمقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ شن غارات عنيفة ومكثفة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل مئات المدنيين في القطاع.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231009/حماس-تنفي-مزاعم-حصولها-على-مساعدة-من-إيران-في-التخطيط-لعمليتها-العسكرية--1081843359.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, إيران