https://sputnikarabic.ae/20231010/رئيس-هيئة-الأركان-الأمريكي-يدعو-إيران-إلى-عدم-التورط-في-النزاع-بين-إسرائيل-وحماس-1081845664.html
رئيس هيئة الأركان الأمريكي يدعو إيران إلى عدم التورط في النزاع بين إسرائيل وحماس
رئيس هيئة الأركان الأمريكي يدعو إيران إلى عدم التورط في النزاع بين إسرائيل وحماس
دعا رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الفريق الأول تشارلز براون، اليوم الثلاثاء، إيران إلى عدم التورط في النزاع الجاري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T01:41+0000
2023-10-10T01:41+0000
2023-10-10T01:41+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
إيران
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موسكو - سبوتنيك. وقال براون في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "نريد أن نبعث رسالة قوية بما يكفي. لا نريد أن تتسع رقعة هذا الصراع، والفكرة هي نقل هذه الرسالة إلى إيران بصوت عال وواضح".وأكد براون أن رسالته إلى إيران هي "عدم التدخل" في الوضع الحالي في إسرائيل.في سياق متصل، أفاد موقع "والا" الإسرائيلي، بأن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي، لبحث آخر تطورات العمليات العسكرية ضد حركة "حماس"، وخطوات تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.وما زال القتال مستمرا بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي أطلقت يوم السبت عملية "طوفان الأقصى" واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وبالمقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ شن غارات عنيفة ومكثفة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل مئات المدنيين في القطاع.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231009/حماس-تنفي-مزاعم-حصولها-على-مساعدة-من-إيران-في-التخطيط-لعمليتها-العسكرية--1081843359.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, إيران
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, إيران
رئيس هيئة الأركان الأمريكي يدعو إيران إلى عدم التورط في النزاع بين إسرائيل وحماس
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دعا رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الفريق الأول تشارلز براون، اليوم الثلاثاء، إيران إلى عدم التورط في النزاع الجاري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال براون في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "نريد أن نبعث رسالة قوية بما يكفي. لا نريد أن تتسع رقعة هذا الصراع، والفكرة هي نقل هذه الرسالة إلى إيران بصوت عال وواضح".
وأكد براون أن رسالته إلى إيران هي "عدم التدخل" في الوضع الحالي في إسرائيل.
في سياق متصل، أفاد موقع "والا" الإسرائيلي، بأن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي، لبحث آخر تطورات العمليات العسكرية ضد حركة "حماس"، وخطوات تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.
وما زال القتال مستمرا بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي أطلقت يوم السبت عملية "طوفان الأقصى" واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وبالمقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وبدأ شن غارات عنيفة ومكثفة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل مئات المدنيين في القطاع.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين
بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة
.