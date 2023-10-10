https://sputnikarabic.ae/20231010/رابتور-زوارق-روسية-سريعة-بقدرات-خارقة-صور-1081867663.html
"رابتور".. زوارق روسية سريعة بقدرات خارقة.. صور
"رابتور".. زوارق روسية سريعة بقدرات خارقة.. صور
تطور روسيا وحدات بحرية متنوعة من بينها الزوارق السريعة من طراز "رابتور"، التي تستخدمها لتأمين تشكيلاتها البحرية ومكافحة أي محاولات تسلل ينفذها الأعداء... 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T15:15+0000
2023-10-10T15:15+0000
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وأجرى أسطول بحر قزوين الروسي، تدريبات بحرية لاختبار قدرتها على التعامل مع أي محاولات تسلل معادية يمكن أن تستهدف سفنها، حسبما ذكر تقرير "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.ولفت التقرير إلى أنه خلال التدريبات تم حشد عناصر من قوات مكافحة العمليات التخريبية على متن زوارق "المشروع - 03160"، المعروفة بـ "رابتور"، حيث قاموا بمحاكاة لاعتراض وتحييد مجموعة من الضفادع البشرية المعادية، التي كانت تحاول زرع عبوات ناسفة لتفجير سفن تابعة لأسطول بحر قزوين.وبحسب التقرير، فإن زوارق الدورية "رابتور" تمثل إضافة جديدة لترسانة الوحدات البحرية التابعة للأسطول الروسي، خاصة عندما يتم مقارنتها بالنسخ السابقة من الزوارق الحربية.وتصنف زوارق "المشروع - 03160" (رابتور)، ضمن الزوارق عالية السرعة التي انضمت للأسطول الروسي منذ عام 2015، وفيما يلي أرقام تقريبية لأبرز المواصفات الفنية الخاصة بها:وبحسب التقرير، فإن زوارق "رابتور" تتسلح ببرج آلي مزود بمدفع رشاش ثقيل عيار 14.5 ملم، ونظام رؤية إلكترونية يمكنه رصد الأهداف في مدى يصل إلى 3 كيلومترات.كما يمكن استبدال المدفع الرشاش بقاذف قنابل آلي، إذا كانت طبيعة المهام تتطلب ذلك، حسبما ذكر التقرير، الذي أوضح أن كل زورق يحمل تسليحا إضافيا مكونا من اثنين من المدافع الرشاشة عيار 7.62 ملم، مثبتة على الجزء الخلفي للزورق.وتم تصميم بدن الزورق "رابتور" للصمود أمام نيران الأسلحة الخفيفة، إضافة إلى تصميم نوافذه من زجاج مضاد للرصاص.ويمكن للقوات الخاصة أن تعتمد على استخدام زوارق "رابتور" في تنفيذ مهام بحرية مختلفة بفضل قدرتها الكبيرة على المناورة والانطلاق بسرعات عالية أيا كانت الأحوال الجوية.وتستطيع زوارق "رابتور" العمل بكفاءة بالقرب من الشواطئ، حيث تؤدي مهام الدوريات البحرية واعتراض الأهداف البحرية المعادية ومكافحة عمليات التسلل وإجراء عمليات تفتيش السفن في عرض البحر.وتمتلك روسيا ثاني أضخم أسطول حربي في العالم يضم 598 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، التي تشير إلى أن عدد سفن الدورية التابعة للأسطول الروسي يصل إلى 59 وحدة بحرية.وتمتلك روسيا أضخم عدد من وحدات الكورفيت في العالم بـ89 وحدة، بينما تصنف قوة الغواصات في الأسطول الروسي في المرتبة الثانية عالميا بـ70 غواصة.
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https://sputnikarabic.ae/20221010/معلومات-عن-زورق-الإنزال-السريع-الروسي-سيرنا-1068816276.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار العالم الآن, الأخبار
"رابتور".. زوارق روسية سريعة بقدرات خارقة.. صور
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تطور روسيا وحدات بحرية متنوعة من بينها الزوارق السريعة من طراز "رابتور"، التي تستخدمها لتأمين تشكيلاتها البحرية ومكافحة أي محاولات تسلل ينفذها الأعداء لاستهدافها.
وأجرى أسطول بحر قزوين الروسي، تدريبات بحرية لاختبار قدرتها على التعامل مع أي محاولات تسلل معادية يمكن أن تستهدف سفنها، حسبما ذكر تقرير "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية
.
ولفت التقرير إلى أنه خلال التدريبات تم حشد عناصر من قوات مكافحة العمليات التخريبية على متن زوارق "المشروع - 03160"، المعروفة بـ "رابتور"، حيث قاموا بمحاكاة لاعتراض وتحييد مجموعة من الضفادع البشرية المعادية، التي كانت تحاول زرع عبوات ناسفة لتفجير سفن تابعة لأسطول بحر قزوين.
وبحسب التقرير، فإن زوارق الدورية "رابتور
" تمثل إضافة جديدة لترسانة الوحدات البحرية التابعة للأسطول الروسي، خاصة عندما يتم مقارنتها بالنسخ السابقة من الزوارق الحربية.
10 سبتمبر 2022, 17:45 GMT
وتصنف زوارق "المشروع - 03160" (رابتور)، ضمن الزوارق عالية السرعة
التي انضمت للأسطول الروسي منذ عام 2015، وفيما يلي أرقام تقريبية لأبرز المواصفات الفنية الخاصة بها:
السرعة: 50 عقدة (92 كلم/ ساعة).
الحمولة: 20 جنديا بكامل عتادهم.
وبحسب التقرير، فإن زوارق "رابتور" تتسلح ببرج آلي مزود بمدفع رشاش ثقيل عيار 14.5 ملم، ونظام رؤية إلكترونية يمكنه رصد الأهداف في مدى يصل إلى 3 كيلومترات.
زوارق حربية روسية سريعة طراز "باترول"
زوارق حربية روسية سريعة طراز "باترول"
زوارق حربية روسية سريعة طراز "باترول"
زوارق حربية روسية سريعة طراز "باترول"
زوارق حربية روسية سريعة طراز "باترول"
زوارق حربية روسية سريعة طراز "باترول"
زوارق حربية روسية سريعة طراز "باترول"
زوارق حربية روسية سريعة طراز "باترول"
كما يمكن استبدال المدفع الرشاش بقاذف قنابل آلي، إذا كانت طبيعة المهام تتطلب ذلك، حسبما ذكر التقرير، الذي أوضح أن كل زورق يحمل تسليحا إضافيا مكونا من اثنين من المدافع الرشاشة عيار 7.62 ملم، مثبتة على الجزء الخلفي للزورق.
وتم تصميم بدن الزورق "رابتور" للصمود أمام نيران الأسلحة الخفيفة، إضافة إلى تصميم نوافذه من زجاج مضاد للرصاص.
ويمكن للقوات الخاصة أن تعتمد على استخدام زوارق "رابتور" في تنفيذ مهام بحرية مختلفة
بفضل قدرتها الكبيرة على المناورة والانطلاق بسرعات عالية أيا كانت الأحوال الجوية.
10 أكتوبر 2022, 07:28 GMT
وتستطيع زوارق "رابتور" العمل بكفاءة بالقرب من الشواطئ، حيث تؤدي مهام الدوريات البحرية
واعتراض الأهداف البحرية المعادية ومكافحة عمليات التسلل وإجراء عمليات تفتيش السفن في عرض البحر.
وتمتلك روسيا ثاني أضخم أسطول حربي في العالم يضم 598 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، التي تشير إلى أن عدد سفن الدورية التابعة للأسطول الروسي
يصل إلى 59 وحدة بحرية.
وتمتلك روسيا أضخم عدد من وحدات الكورفيت في العالم بـ89 وحدة، بينما تصنف قوة الغواصات في الأسطول الروسي في المرتبة الثانية عالميا بـ70 غواصة.