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https://sputnikarabic.ae/20231010/رسائل-السودان-وإيران-من-إعلان-عودة-العلاقات-بينهما-1081864857.html
رسائل السودان وإيران من إعلان عودة العلاقات بينهما
رسائل السودان وإيران من إعلان عودة العلاقات بينهما
بعد سبع سنوات من القطيعة بين البلدين، أعلن السودان استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وذلك بعد جهود بذلها الجانبان لاتمام الاتفاق. 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T13:56+0000
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رسائل السودان وإيران من إعلان عودة العلاقات بينهما
رسائل السودان وإيران من إعلان عودة العلاقات بينهما
ويأتي الإعلان السوداني، بعد تصريحات إيرانية في يوليو/ تموز الماضي، أدلى بها وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، بأن البلدين يعملان على استئناف العلاقات، بعد لقائه بوزير الخارجية السوداني علي الصادق في باكو.وجاء في بيان إعلان الخارجية السودانية، عن قرار استئناف العلاقات، أنه جاء بعد عدد من الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين، وأنه سيخدم مصالحهما المشتركة.وأكد بيان الخارجية أن الخرطوم وطهران اتفقتا على تطوير العلاقات بينهما، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات، مبينا أن الحكومتين اتفقتا على اتخاذ الترتيبات اللازمة لفتح سفارتي البلدين.وأوضح أن الخلافات بين السعودية وإيران أدت إلى قرار السودان بقطع العلاقة مع طهران، لكنه قال إن اليوم حدثت الكثير من المتغيرات في المنطقة والعالم، وهناك حكومة جديدة في السودان تريد تطوير علاقاتها مع الجميع.وأشار إلى أن الجانبين تربطهما علاقة مشتركة في كافة المجالات ومن ضمنها المجال الاقتصادي، منوها إلى أن اللقاء الأخير بين وزيري الخارجية شهد الاتفاق على أرضية مناسبة لعودة العلاقة، خاصة مع زوال التوترات مع السعودية، وهو عامل مؤثر ومهم في قرار البلدين.ولفت إلى أن السودان يربح من هذه الخطوة في تطوير سلاح الجيش نظرا لامتلاكه منظومة إيرانية سوفييتية، مؤكدا رغبة الجانبين في عودة العلاقات، واعتمادهما سابقا وشراكتهما السابقة في المجالات السياسية والاقتصادية في المنطقة والقارة الأفريقية.وبيّن أن إيران أعادت علاقاتها مع عدة دول كثيرة، في رغبة من طهران للانفتاح على العالم بشكل أكبر، موضحا أن العالم تحكمه المصالح، ولم يعد هناك اهتمام كبير والأيديولوجيات والأفكار السابقة.وأشار إلى أن ميزان المصالح ربما يقود إلى الانفتاح الإيراني بشكل أوسع على القارة الأفريقية، على حد قوله.
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مساحة حرة, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, аудио
مساحة حرة, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, аудио

رسائل السودان وإيران من إعلان عودة العلاقات بينهما

13:56 GMT 10.10.2023
راديو
رسائل السودان وإيران من إعلان عودة العلاقات بينهما
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بعد سبع سنوات من القطيعة بين البلدين، أعلن السودان استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وذلك بعد جهود بذلها الجانبان لاتمام الاتفاق.
ويأتي الإعلان السوداني، بعد تصريحات إيرانية في يوليو/ تموز الماضي، أدلى بها وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، بأن البلدين يعملان على استئناف العلاقات، بعد لقائه بوزير الخارجية السوداني علي الصادق في باكو.
وجاء في بيان إعلان الخارجية السودانية، عن قرار استئناف العلاقات، أنه جاء بعد عدد من الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين، وأنه سيخدم مصالحهما المشتركة.
وأكد بيان الخارجية أن الخرطوم وطهران اتفقتا على تطوير العلاقات بينهما، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات، مبينا أن الحكومتين اتفقتا على اتخاذ الترتيبات اللازمة لفتح سفارتي البلدين.
في هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي، سعيد شاوردي، إن إيران تربطها علاقات قوية مع السودان قبل قطعها من جانب واحد في 2016 في عهد الرئيس السابق عمر البشير.
وأوضح أن الخلافات بين السعودية وإيران أدت إلى قرار السودان بقطع العلاقة مع طهران، لكنه قال إن اليوم حدثت الكثير من المتغيرات في المنطقة والعالم، وهناك حكومة جديدة في السودان تريد تطوير علاقاتها مع الجميع.
وأشار إلى أن الجانبين تربطهما علاقة مشتركة في كافة المجالات ومن ضمنها المجال الاقتصادي، منوها إلى أن اللقاء الأخير بين وزيري الخارجية شهد الاتفاق على أرضية مناسبة لعودة العلاقة، خاصة مع زوال التوترات مع السعودية، وهو عامل مؤثر ومهم في قرار البلدين.
من جهته اعتبر الكاتب والباحث السياسي السوداني، محمد تورشين، أنها خطوة متوقعة ومهمة وربما تذهب في وقت قريب أن يقوم البرهان بزيارة طهران، مرجعا ذلك إلى أن السودان كان يمتلك علاقات جيدة مع إيران قبل قطعها في حرب اليمن.
ولفت إلى أن السودان يربح من هذه الخطوة في تطوير سلاح الجيش نظرا لامتلاكه منظومة إيرانية سوفييتية، مؤكدا رغبة الجانبين في عودة العلاقات، واعتمادهما سابقا وشراكتهما السابقة في المجالات السياسية والاقتصادية في المنطقة والقارة الأفريقية.

من جانبه، ذكر الكاتب الصحفي، مجدي عبد العزيز، أن السودان وإيران يمكنهما الاستفادة من عودة علاقاتهما في مناح عديدة، من خلال تبادل السلع والتكنولوجيا المتقدمة، والاستفادة الإيرانية من المواد الخام التي ينتجها السودان.

وبيّن أن إيران أعادت علاقاتها مع عدة دول كثيرة، في رغبة من طهران للانفتاح على العالم بشكل أكبر، موضحا أن العالم تحكمه المصالح، ولم يعد هناك اهتمام كبير والأيديولوجيات والأفكار السابقة.
وأشار إلى أن ميزان المصالح ربما يقود إلى الانفتاح الإيراني بشكل أوسع على القارة الأفريقية، على حد قوله.
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