https://sputnikarabic.ae/20231010/رسائل-السودان-وإيران-من-إعلان-عودة-العلاقات-بينهما-1081864857.html

رسائل السودان وإيران من إعلان عودة العلاقات بينهما

رسائل السودان وإيران من إعلان عودة العلاقات بينهما

بعد سبع سنوات من القطيعة بين البلدين، أعلن السودان استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وذلك بعد جهود بذلها الجانبان لاتمام الاتفاق. 10.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-10T13:56+0000

2023-10-10T13:56+0000

2023-10-10T13:56+0000

راديو

مساحة حرة

أخبار السودان اليوم

اتفاق السودان

المجلس السيادي في السودان

إيران

أخبار إيران

السعودية

أخبار السعودية اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081864309_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_fc25cec30162a27395032fa1052bd98f.png

رسائل السودان وإيران من إعلان عودة العلاقات بينهما رسائل السودان وإيران من إعلان عودة العلاقات بينهما

ويأتي الإعلان السوداني، بعد تصريحات إيرانية في يوليو/ تموز الماضي، أدلى بها وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، بأن البلدين يعملان على استئناف العلاقات، بعد لقائه بوزير الخارجية السوداني علي الصادق في باكو.وجاء في بيان إعلان الخارجية السودانية، عن قرار استئناف العلاقات، أنه جاء بعد عدد من الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين، وأنه سيخدم مصالحهما المشتركة.وأكد بيان الخارجية أن الخرطوم وطهران اتفقتا على تطوير العلاقات بينهما، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات، مبينا أن الحكومتين اتفقتا على اتخاذ الترتيبات اللازمة لفتح سفارتي البلدين.وأوضح أن الخلافات بين السعودية وإيران أدت إلى قرار السودان بقطع العلاقة مع طهران، لكنه قال إن اليوم حدثت الكثير من المتغيرات في المنطقة والعالم، وهناك حكومة جديدة في السودان تريد تطوير علاقاتها مع الجميع.وأشار إلى أن الجانبين تربطهما علاقة مشتركة في كافة المجالات ومن ضمنها المجال الاقتصادي، منوها إلى أن اللقاء الأخير بين وزيري الخارجية شهد الاتفاق على أرضية مناسبة لعودة العلاقة، خاصة مع زوال التوترات مع السعودية، وهو عامل مؤثر ومهم في قرار البلدين.ولفت إلى أن السودان يربح من هذه الخطوة في تطوير سلاح الجيش نظرا لامتلاكه منظومة إيرانية سوفييتية، مؤكدا رغبة الجانبين في عودة العلاقات، واعتمادهما سابقا وشراكتهما السابقة في المجالات السياسية والاقتصادية في المنطقة والقارة الأفريقية.وبيّن أن إيران أعادت علاقاتها مع عدة دول كثيرة، في رغبة من طهران للانفتاح على العالم بشكل أكبر، موضحا أن العالم تحكمه المصالح، ولم يعد هناك اهتمام كبير والأيديولوجيات والأفكار السابقة.وأشار إلى أن ميزان المصالح ربما يقود إلى الانفتاح الإيراني بشكل أوسع على القارة الأفريقية، على حد قوله.

إيران

أخبار إيران

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مساحة حرة, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, аудио