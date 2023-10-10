https://sputnikarabic.ae/20231010/صحفي-أمريكي-الصراع-في-الشرق-الأوسط-قد-يفلس-أمريكا-ويتسبب-بحرب-نووية-مع-إيران-1081852792.html

صحفي أمريكي: الصراع في الشرق الأوسط قد يفلس أمريكا ويتسبب بحرب نووية مع إيران

صحفي أمريكي: الصراع في الشرق الأوسط قد يفلس أمريكا ويتسبب بحرب نووية مع إيران

صرّح الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون، في برنامجه، بأن الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى إفلاس الحكومة الأمريكية وإلى حرب نووية مع إيران. 10.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-10T10:32+0000

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العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال كارلسون: "يمكن أن يتصاعد الصراع بين إسرائيل و"حماس" إلى حرب بين إيران وحلفائها مع الغرب، وفي حال بدأت هذه الحرب، يمكن للمرء أن يتخيل بسهولة استخدام الأسلحة النووية وكل ما سيتبع ذلك من ملايين القتلى وانهيار الاقتصاد العالمي، كحد أدنى سنرى أزمة طاقة غير مسبوقة في الولايات المتحدة الأمريكية".وأشار كارلسون إلى أن "الصراع قد تسبب بالفعل في زيادة أسعار الطاقة، وإذا استمر هذا الاتجاه، فإن الولايات المتحدة ستواجه كسادا أكثر خطورة بكثير من كساد/ عام 1930 من القرن الماضي".كما انتقد كارلسون، في برنامجه على منصة "إكس"، السناتور الأمريكي ليندسي غراهام، الذي سبق له توجيه تهديدات ضد إيران، ووعد "بعواقب وخيمة" للتدخل المحتمل في الصراع، وتساءل الصحفي عما سيحدث إذا شنت الولايات المتحدة بالفعل ضربات ضد إيران.وأشارالصحفي إلى أن ليندسي غراهام، ليس لديه فكرة عما سيحدث، قائلا: "لم يفكر في الأمر، فهو يبلغ من العمر 70 عاما تقريبا وليس لديه أطفال، فهو غير مهتم بذلك". وتعرضت إسرائيل، في صباح يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة، بالإضافة إلى ذلك، توغل مقاتلو "حماس" في المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل بعد هجمات صاروخية واسعة النطاق.وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية عن عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل. أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي عن إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231010/هنية-عملية-طوفان-الأقصى-فلسطينية-القرار-والتنفيذ-1081852404.html

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