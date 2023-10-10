https://sputnikarabic.ae/20231010/صندوق-النقد-الدولي-يخفض-توقعاته-لنمو-الاقتصاد-العالمي-في-عام-2024-إلى-نحو-3-1081852619.html

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2024 إلى نحو 3%

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2024 إلى نحو 3%

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، من أن الاقتصاد العالمي يفقد زخمه في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار النزاع في أوكرانيا، واتساع الخلافات... 10.10.2023, سبوتنيك عربي

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وقال الصندوق، في بيان له، إنه يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.1% إلى 2.9%، في 2024، من 3% متوقعة، خلال العام الحالي.وتعد توقعات صندوق النقد الدولي، للعام المقبل، أقل بكثير من 3%، التي تنبأ بها، في شهر يوليو/ تموز 2023.وتابع بيان الصندوق، بالقول: "ويأتي هذا التباطؤ في وقت لم يتعاف فيه العالم بالكامل بعد من الركود المدمر و لكن قصير الأمد الناجم عن جائحة "كوفيد-19"، في عام 2020، وأدت سلسلة من الصدمات بما في ذلك الوباء والنزاع في أوكرانيا، إلى خفض الناتج الاقتصادي العالمي بنحو 3.7 تريليون دولار، على مدى السنوات الثلاث الماضية، مقارنة باتجاهات ما قبل ظهور فيروس "كورونا" المستجد".وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه جورينشاس، في مؤتمر صحفي، قبل اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة الأسبوع الجاري، في مراكش بالمغرب: "نحن نواجه اقتصادا عالميا يتعثر".وقال جورينشاس إن "هذا المزيج يتسق على نحو متزايد مع ما يسمى "الهبوط الناعم"، وهو فكرة إمكانية احتواء التضخم دون التسبب في الركود".وردا على سؤال في المؤتمر الصحفي، حول التأثير الذي سيخلفه الصراع الأخير بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية على الاقتصاد العالمي، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، قال جورينشاس: "من السابق لأوانه معرفة ذلك".ويتوقع صندوق النقد الدولي، انخفاض تضخم أسعار المستهلك العالمي من 8.7%، في عام 2022، إلى 6.9%، في العام الحالي، و5.8% في عام 2024.كما يتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 5%، خلال العام الحالي، و4.2%، في عام 2024، وتلك الأرقام أقل من ما توقعه صندوق النقد الدولي، في شهر يوليو الماضي.وأعرب صندوق النقد الدولي مرة أخرى عن قلقه من انقسام دول العالم إلى تكتلات جيوسياسية، من الممكن أن تحد من التجارة الدولية والنمو الاقتصادي على مستوى العالم.

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