https://sputnikarabic.ae/20231010/صندوق-النقد-الدولي-يخفض-توقعاته-لنمو-الاقتصاد-العالمي-في-عام-2024-إلى-نحو-3-1081852619.html
صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2024 إلى نحو 3%
صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2024 إلى نحو 3%
حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، من أن الاقتصاد العالمي يفقد زخمه في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار النزاع في أوكرانيا، واتساع الخلافات... 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T10:21+0000
2023-10-10T10:21+0000
2023-10-10T10:21+0000
اقتصاد
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
صندوق النقد الدولي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104594/20/1045942095_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_43a442efcc64c1712f0b7ef16e7bbff8.jpg
وقال الصندوق، في بيان له، إنه يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.1% إلى 2.9%، في 2024، من 3% متوقعة، خلال العام الحالي.وتعد توقعات صندوق النقد الدولي، للعام المقبل، أقل بكثير من 3%، التي تنبأ بها، في شهر يوليو/ تموز 2023.وتابع بيان الصندوق، بالقول: "ويأتي هذا التباطؤ في وقت لم يتعاف فيه العالم بالكامل بعد من الركود المدمر و لكن قصير الأمد الناجم عن جائحة "كوفيد-19"، في عام 2020، وأدت سلسلة من الصدمات بما في ذلك الوباء والنزاع في أوكرانيا، إلى خفض الناتج الاقتصادي العالمي بنحو 3.7 تريليون دولار، على مدى السنوات الثلاث الماضية، مقارنة باتجاهات ما قبل ظهور فيروس "كورونا" المستجد".وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه جورينشاس، في مؤتمر صحفي، قبل اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة الأسبوع الجاري، في مراكش بالمغرب: "نحن نواجه اقتصادا عالميا يتعثر".وقال جورينشاس إن "هذا المزيج يتسق على نحو متزايد مع ما يسمى "الهبوط الناعم"، وهو فكرة إمكانية احتواء التضخم دون التسبب في الركود".وردا على سؤال في المؤتمر الصحفي، حول التأثير الذي سيخلفه الصراع الأخير بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية على الاقتصاد العالمي، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، قال جورينشاس: "من السابق لأوانه معرفة ذلك".ويتوقع صندوق النقد الدولي، انخفاض تضخم أسعار المستهلك العالمي من 8.7%، في عام 2022، إلى 6.9%، في العام الحالي، و5.8% في عام 2024.كما يتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 5%، خلال العام الحالي، و4.2%، في عام 2024، وتلك الأرقام أقل من ما توقعه صندوق النقد الدولي، في شهر يوليو الماضي.وأعرب صندوق النقد الدولي مرة أخرى عن قلقه من انقسام دول العالم إلى تكتلات جيوسياسية، من الممكن أن تحد من التجارة الدولية والنمو الاقتصادي على مستوى العالم.
https://sputnikarabic.ae/20231009/اجتماعات-صندوق-النقد-والبنك-الدوليين-في-مراكش-هل-تقدم-إجابات-دقيقة-للأزمة-الاقتصادية-1081837501.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104594/20/1045942095_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1f96e93dc935c4de427ae2fa4b1a77b2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, صندوق النقد الدولي, الأخبار
اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, صندوق النقد الدولي, الأخبار
صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2024 إلى نحو 3%
تابعنا عبر
حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، من أن الاقتصاد العالمي يفقد زخمه في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار النزاع في أوكرانيا، واتساع الخلافات الجيوسياسية.
وقال الصندوق، في بيان
له، إنه يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.1% إلى 2.9%، في 2024، من 3% متوقعة، خلال العام الحالي.
وتعد توقعات صندوق النقد الدولي، للعام المقبل، أقل بكثير من 3%، التي تنبأ بها، في شهر يوليو/ تموز 2023.
وتابع بيان الصندوق، بالقول: "ويأتي هذا التباطؤ في وقت لم يتعاف فيه العالم بالكامل بعد من الركود المدمر و لكن قصير الأمد الناجم عن جائحة "كوفيد-19"، في عام 2020، وأدت سلسلة من الصدمات بما في ذلك الوباء والنزاع في أوكرانيا، إلى خفض الناتج الاقتصادي العالمي بنحو 3.7 تريليون دولار، على مدى السنوات الثلاث الماضية، مقارنة باتجاهات ما قبل ظهور فيروس "كورونا" المستجد".
وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه جورينشاس، في مؤتمر صحفي، قبل اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة الأسبوع الجاري، في مراكش بالمغرب: "نحن نواجه اقتصادا عالميا يتعثر".
لكن في المقابل، أكد جورينشاس أن "الاقتصاد العالمي أظهر مرونة ملحوظة، في وقت قام فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم، برفع أسعار الفائدة بقوة لمكافحة عودة التضخم، وساعدت الزيادات في تخفيف ضغوط الأسعار دون أن تتسبب في توقف الكثير من الناس عن العمل".
وقال جورينشاس إن "هذا المزيج يتسق على نحو متزايد مع ما يسمى "الهبوط الناعم"، وهو فكرة إمكانية احتواء التضخم دون التسبب في الركود".
وردا على سؤال في المؤتمر الصحفي، حول التأثير الذي سيخلفه الصراع الأخير بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية على الاقتصاد العالمي، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى
"، قال جورينشاس: "من السابق لأوانه معرفة ذلك".
ويتوقع صندوق النقد الدولي، انخفاض تضخم أسعار المستهلك العالمي من 8.7%، في عام 2022، إلى 6.9%، في العام الحالي، و5.8% في عام 2024.
وتبدو الأمور أكثر كآبة في البلدان العشرين التي تشترك في عملة اليورو، والأكثر تعرضا لارتفاع أسعار الطاقة، إذ خفّض صندوق النقد الدولي تصنيف نمو منطقة اليورو إلى 0.7%، في العام الحالي، و1.2%، في عام 2024، كما يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.5%، في العام الحالي، قبل أن يتعافى إلى نمو بنسبة 0.9%، في العام المقبل 2024.
كما يتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 5%، خلال العام الحالي، و4.2%، في عام 2024، وتلك الأرقام أقل من ما توقعه صندوق النقد الدولي، في شهر يوليو الماضي.
وأعرب صندوق النقد الدولي مرة أخرى عن قلقه من انقسام دول العالم إلى تكتلات جيوسياسية، من الممكن أن تحد من التجارة الدولية والنمو الاقتصادي على مستوى العالم.