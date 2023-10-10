https://sputnikarabic.ae/20231010/طوفان-الأقصى-وزير-الخارجية-العراقي-يحذر-من-امتداد-الصراع-لدول-الجوار-1081858359.html

"طوفان الأقصى"... وزير الخارجية العراقي يحذر من امتداد الصراع لدول الجوار

"طوفان الأقصى"... وزير الخارجية العراقي يحذر من امتداد الصراع لدول الجوار

توقع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن يستمر التصعيد في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل 10 أيام على الأقل. 10.10.2023, سبوتنيك عربي

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حركة حماس

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العالم العربي

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موسكو - سبوتنيك. وقال حسين خلال لقاء مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف: "يعتقد العراق أن التصعيد في غزة قد يستمر 10 أيام على الأقل، ويأمل ألا يمتد القتال إلى الدول المجاورة".وأضاف أن التدخل الدولي ضروري "لوقف الأعمال العدائية" في قطاع غزة، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.أفاد مراسل سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، بوصول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن"رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة". وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, حركة حماس, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي