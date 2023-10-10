https://sputnikarabic.ae/20231010/فلسطين-تطالب-المجتمع-الدولي-بضرورة-التدخل-العاجل-لوقف-العدوان-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-1081848872.html
فلسطين تطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوقف "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"
فلسطين تطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوقف "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"
وجهت البعثة المراقبة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية في جنيف وسويسرا، "رسائل عاجلة إلى البعثات المعتمدة حول العدوان الإسرائيلي المتواصل... 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T06:55+0000
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وطالبت البعثة، في رسالتها، "المجتمع الدولي والجهات كافة بضرورة التدخل العاجل لوقف العدوان ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وحذرت من "إجراءات الحكومة الإسرائيلية والوزير المتطرف إيتمار بن غفير، القمعية ضد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة. بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231010/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-السيطرة-بالكامل-على-منطقة-غلاف-غزة-1081848151.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي
فلسطين تطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوقف "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"
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وجهت البعثة المراقبة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية في جنيف وسويسرا، "رسائل عاجلة إلى البعثات المعتمدة حول العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة".
وطالبت البعثة، في رسالتها، "المجتمع الدولي والجهات كافة بضرورة التدخل العاجل لوقف العدوان ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة"، حسب وكالة
الأنباء الفلسطينية- وفا.
وحذرت من "إجراءات الحكومة الإسرائيلية والوزير المتطرف إيتمار بن غفير، القمعية ضد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين
بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة
.
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.