https://sputnikarabic.ae/20231010/كمية-الجليد-تنخفض-في-القارة-القطبية-الجنوبية-إلى-مستوى-قياسي-1081866132.html

كمية الجليد تنخفض في القارة القطبية الجنوبية إلى مستوى قياسي

كمية الجليد تنخفض في القارة القطبية الجنوبية إلى مستوى قياسي

تستمر كمية الجليد في قطبي الأرض في الانخفاض، إذ انخفضت في القارة القطبية الجنوبية والقطب الشمالي إلى رقم قياسي، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لمعهد أبحاث القطب... 10.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-10T14:37+0000

2023-10-10T14:37+0000

2023-10-10T14:42+0000

مجتمع

علوم

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يقول التقرير: "لوحظ في نهاية فصل الشتاء في القارة القطبية الجنوبية، انخفاض قياسي في كمية الغطاء الجليدي في تاريخ الملاحظات بأكمله، وفي القطب الشمالي، يحتل، العام الحالي، المرتبة الرابعة في تلرتيب الحد الأدنى للصيف على مدى سلسلة من الملاحظات استمرت، 40 عامًا".لقد بدأ الخريف في نصف الكرة الشمالي، وبدأ الربيع في نصف الكرة الجنوبي، وهذا يعني أنه في القارة القطبية الجنوبية، فترة تطور الغطاء الجليدي بأقصى حد لها، وفي القطب الشمالي، على العكس من ذلك، فترة الذوبان الأقصى للجليد وانكساره.ووفقا لعلماء المعهد، في فصل الشتاء لعام 2023، كانت مساحة الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية صغيرة للغاية وبلغت 19.04 مليون كيلومتر مربع، وهذا مستوى قياسي منخفض لجميع سنوات الرصد، أي 1.4 مليون كيلومتر مربع أو 7.5% أقل من المعتاد.في القطب الشمالي، في النصف الأول من الصيف، ذاب الغطاء الجليدي وانهار ببطء شديد، ولكن، ابتداء من شهر أغسطس/ آب الماضي، بدأت عمليات انكسار الجليد بشكل أسرع بكثير، ونتيجة للذوبان الصيفي انخفضت مساحة الجليد، ابتداء من سبتمبر/ أيلول 2023، إلى 4.3 مليون كيلومتر مربع، أي أقل بنسبة 27% عن المعتاد، وانخفض حجم الجليد في القطب الشمالي بشكل ملحوظ فقط، في الأعوام 2012 و2019 و2020.

https://sputnikarabic.ae/20230929/عواقب-ستغير-العالم-جذرياماذا-لو-ذاب-جليد-القطب-الجنوبي-1081506346.html

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