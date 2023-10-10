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https://sputnikarabic.ae/20231010/كمية-الجليد-تنخفض-في-القارة-القطبية-الجنوبية-إلى-مستوى-قياسي-1081866132.html
كمية الجليد تنخفض في القارة القطبية الجنوبية إلى مستوى قياسي
كمية الجليد تنخفض في القارة القطبية الجنوبية إلى مستوى قياسي
تستمر كمية الجليد في قطبي الأرض في الانخفاض، إذ انخفضت في القارة القطبية الجنوبية والقطب الشمالي إلى رقم قياسي، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لمعهد أبحاث القطب... 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T14:37+0000
2023-10-10T14:42+0000
مجتمع
علوم
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يقول التقرير: "لوحظ في نهاية فصل الشتاء في القارة القطبية الجنوبية، انخفاض قياسي في كمية الغطاء الجليدي في تاريخ الملاحظات بأكمله، وفي القطب الشمالي، يحتل، العام الحالي، المرتبة الرابعة في تلرتيب الحد الأدنى للصيف على مدى سلسلة من الملاحظات استمرت، 40 عامًا".لقد بدأ الخريف في نصف الكرة الشمالي، وبدأ الربيع في نصف الكرة الجنوبي، وهذا يعني أنه في القارة القطبية الجنوبية، فترة تطور الغطاء الجليدي بأقصى حد لها، وفي القطب الشمالي، على العكس من ذلك، فترة الذوبان الأقصى للجليد وانكساره.ووفقا لعلماء المعهد، في فصل الشتاء لعام 2023، كانت مساحة الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية صغيرة للغاية وبلغت 19.04 مليون كيلومتر مربع، وهذا مستوى قياسي منخفض لجميع سنوات الرصد، أي 1.4 مليون كيلومتر مربع أو 7.5% أقل من المعتاد.في القطب الشمالي، في النصف الأول من الصيف، ذاب الغطاء الجليدي وانهار ببطء شديد، ولكن، ابتداء من شهر أغسطس/ آب الماضي، بدأت عمليات انكسار الجليد بشكل أسرع بكثير، ونتيجة للذوبان الصيفي انخفضت مساحة الجليد، ابتداء من سبتمبر/ أيلول 2023، إلى 4.3 مليون كيلومتر مربع، أي أقل بنسبة 27% عن المعتاد، وانخفض حجم الجليد في القطب الشمالي بشكل ملحوظ فقط، في الأعوام 2012 و2019 و2020.
https://sputnikarabic.ae/20230929/عواقب-ستغير-العالم-جذرياماذا-لو-ذاب-جليد-القطب-الجنوبي-1081506346.html
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علوم
علوم

كمية الجليد تنخفض في القارة القطبية الجنوبية إلى مستوى قياسي

14:37 GMT 10.10.2023 (تم التحديث: 14:42 GMT 10.10.2023)
© AFP 2023 / Torsten Blackwoodصورة لجبل جليدي ضخم "آيسبيرغ آر" (iceberg (R)) ينشق من ساحل نوكس (Knox Coast) في المنطقة الأسترالية من القطب الجنوبي، 11 يناير/ كانون الثاني 2008. وقالت لجنة الأمم المتحدة في 23 سبتمبر/ أيلول 2013 أنها "متأكدة أكثر من ذي قبل من أن البشر وراء سبب الاحتباس الحراري للكرة الأرضية"، وتوقعت ارتفاع درجات الحرارة بنسبة 0.3 إلى 4.8 درجة مئوية خلال هذا القرن.
صورة لجبل جليدي ضخم آيسبيرغ آر (iceberg (R)) ينشق من ساحل نوكس (Knox Coast) في المنطقة الأسترالية من القطب الجنوبي، 11 يناير/ كانون الثاني 2008. وقالت لجنة الأمم المتحدة في 23 سبتمبر/ أيلول 2013 أنها متأكدة أكثر من ذي قبل من أن البشر وراء سبب الاحتباس الحراري للكرة الأرضية، وتوقعت ارتفاع درجات الحرارة بنسبة 0.3 إلى 4.8 درجة مئوية خلال هذا القرن. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
© AFP 2023 / Torsten Blackwood
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تستمر كمية الجليد في قطبي الأرض في الانخفاض، إذ انخفضت في القارة القطبية الجنوبية والقطب الشمالي إلى رقم قياسي، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لمعهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي.
يقول التقرير: "لوحظ في نهاية فصل الشتاء في القارة القطبية الجنوبية، انخفاض قياسي في كمية الغطاء الجليدي في تاريخ الملاحظات بأكمله، وفي القطب الشمالي، يحتل، العام الحالي، المرتبة الرابعة في تلرتيب الحد الأدنى للصيف على مدى سلسلة من الملاحظات استمرت، 40 عامًا".
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29 سبتمبر, 10:36 GMT
لقد بدأ الخريف في نصف الكرة الشمالي، وبدأ الربيع في نصف الكرة الجنوبي، وهذا يعني أنه في القارة القطبية الجنوبية، فترة تطور الغطاء الجليدي بأقصى حد لها، وفي القطب الشمالي، على العكس من ذلك، فترة الذوبان الأقصى للجليد وانكساره.
ووفقا لعلماء المعهد، في فصل الشتاء لعام 2023، كانت مساحة الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية صغيرة للغاية وبلغت 19.04 مليون كيلومتر مربع، وهذا مستوى قياسي منخفض لجميع سنوات الرصد، أي 1.4 مليون كيلومتر مربع أو 7.5% أقل من المعتاد.
في القطب الشمالي، في النصف الأول من الصيف، ذاب الغطاء الجليدي وانهار ببطء شديد، ولكن، ابتداء من شهر أغسطس/ آب الماضي، بدأت عمليات انكسار الجليد بشكل أسرع بكثير، ونتيجة للذوبان الصيفي انخفضت مساحة الجليد، ابتداء من سبتمبر/ أيلول 2023، إلى 4.3 مليون كيلومتر مربع، أي أقل بنسبة 27% عن المعتاد، وانخفض حجم الجليد في القطب الشمالي بشكل ملحوظ فقط، في الأعوام 2012 و2019 و2020.
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