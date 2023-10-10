https://sputnikarabic.ae/20231010/لافروف-يجب-أن-يستند-النظام-العالمي-الجديد-على-مبادئ-ميثاق-الأمم-المتحدة-1081862392.html
لافروف: يجب أن يستند النظام العالمي الجديد على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة
لافروف: يجب أن يستند النظام العالمي الجديد على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن النظام العالمي الجديد يجب أن يبنى على أساس متين من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، في إشارة إلى خطاب... 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T13:13+0000
2023-10-10T13:13+0000
2023-10-10T13:13+0000
العالم
روسيا
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وأشار لافروف، في حديثه في سوتشي الأسبوع الماضي، إلى قول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "إننا نواجه مهمة بناء عالم جديد".وأكدّ الوزير أنه فقط إذا تم الالتزام بمعايير القانون الدولي المنصوص عليها في الوثيقة التأسيسية للأمم المتحدة، "ستتاح للبشرية فرصة للتغلب على الإرث الخبيث للعصر أحادي القطب".ونوّه لافروف بضرورة الاستعداد العالمي، قائلا: "إن مدى استعداد الجميع لتحقيق مسؤوليتهم الخاصة والجماعية عن مصير العالم ستظهر من خلال الاستعدادات لـ "قمة المستقبل" العام المقبل بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة".
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العالم, روسيا
لافروف: يجب أن يستند النظام العالمي الجديد على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن النظام العالمي الجديد يجب أن يبنى على أساس متين من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، في إشارة إلى خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" للحوار.
وأشار لافروف، في حديثه في سوتشي الأسبوع الماضي، إلى قول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "إننا نواجه مهمة بناء عالم جديد".
وأضاف لافروف: "هناك أساس لبناء عالم جديد، وهو صلب (ميثاق الأمم المتحدة)، والشيء الرئيس الآن هو منع تدميره من خلال التلاعب الانتقائي الانتهازي بالمبادئ القانونية، لتحقيق تنفيذه الكامل والترابط من قبل جميع البلدان".
وأكدّ الوزير أنه فقط إذا تم الالتزام بمعايير القانون الدولي
المنصوص عليها في الوثيقة التأسيسية للأمم المتحدة، "ستتاح للبشرية فرصة للتغلب على الإرث الخبيث للعصر أحادي القطب".
ونوّه لافروف بضرورة الاستعداد العالمي، قائلا: "إن مدى استعداد الجميع لتحقيق مسؤوليتهم الخاصة
والجماعية عن مصير العالم ستظهر من خلال الاستعدادات لـ "قمة المستقبل" العام المقبل بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة".