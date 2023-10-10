https://sputnikarabic.ae/20231010/محلل-سياسي-عودة-العلاقة-مع-الخرطوم-انطلاقة-قوية-لاستئناف-المشاريع-الاقتصادية-الإيرانية-في-السودان-1081863501.html

محلل سياسي: عودة العلاقة مع الخرطوم انطلاقة قوية لاستئناف المشاريع الاقتصادية الإيرانية في السودان

محلل سياسي: عودة العلاقة مع الخرطوم انطلاقة قوية لاستئناف المشاريع الاقتصادية الإيرانية في السودان

صرّح الكاتب والمحلل السياسي، سعيد شاوردي، أن إيران تربطها علاقات قوية مع السودان، قبل قطعها من جانب واحد، في عام 2016، في عهد الرئيس السابق عمر البشير. 10.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-10T13:19+0000

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2023-10-10T13:19+0000

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وأوضح شاوردي لـ"سبوتنيك"، أن "الخلافات بين السعودية وإيران، أدت إلى قرار السودان بقطع العلاقة مع طهران"، لكنه أوضح أن "اليوم، حدثت الكثير من المتغيرات في المنطقة والعالم، وهناك حكومة جديدة في السودان، تريد تطوير علاقاتها مع الجميع".وأضاف شاوردي أن "حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، في إيران، لها توجه يختلف عن الحكومة السابقة، وتريد التركيز على تنمية العلاقات مع دول الجوار والدول الأفريقية ومن ضمنها السودان".وأشار إلى أن الجانبين تربطهما علاقة مشتركة في المجالات كافة ومن ضمنها المجال الاقتصادي، منوها إلى أن "اللقاء الأخير بين وزيري خارجية البلدين شهد الاتفاق على أرضية مناسبة لعودة العلاقة، خاصة مع زوال التوترات مع السعودية، وهو عامل مؤثر ومهم في قرار البلدين".واعتبر أن "هذه الخطوة انطلاقة قوية لعودة العلاقات السابقة، التي كانت تربط البلدين عند تواجد الرئيس البشير في الحكم، والتي شهدت مشاريع اقتصادية كثيرة قامت بها إيران، في تلك الفترة والتي توقفت، في عام 2015".واختتم شاوردي بأن "إيران ترغب في تطوير العلاقة مع بلدان بعيدة عن الضغوط الأمريكية والغربية، كونها تتعرض إلى عقوبات"، مشيرا إلى أن "السودان لديه أزمة سياسية وخلافات مع قوات الدعم السريع، ولكن هناك آمال لدى طهران في أن تهدأ التوترات القائمة في السودان، وأن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية مما يوفر أرضية قوية للتعاون مع السودان".

https://sputnikarabic.ae/20231003/البرهان-يتسلم-خارطة-طريق-لحل-الأزمة-السودانية-1081633280.html

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